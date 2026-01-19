Senegālas futbolisti emocijām bagātā Āfrikas Nāciju kausa finālā otro reizi vēsturē tiek pie trofejas
Senegālas vīriešu futbola izlase svētdien Rabātā otro reizi vēsturē triumfēja Āfrikas Nāciju kausa izcīņā.
Finālā cīņa starp Senegālu un turnīra mājinieci Maroku pamatlaikā noslēdzās neizšķirti 0:0 (0:0), bet papildlaikā senegālieši bija pārāki ar 1:0 (1:0). Otrā puslaika kompensācijas laika izskaņā viens no Marokas futbolistiem pretinieku soda laukumā tika pagrūsts. Sākotnēji tiesnesis nesaskatīja pārkāpumu, taču pēc VAR iesaistes uz Senegālas vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens.
Neilgi pēc tam Senegālas futbolisti, uzskatot, ka tiesneša lēmums bija nepareizs, sāka pamest laukumu. Spēle uz laiku tika apturēta, taču turpinājumā senegālieši tomēr atgriezās laukumā. Atsākoties spēlei, "pendeli" izpildīt devās Brahims Diass, kura sitienu vārtu vidū viegli atvairīja Senegālas vārtsargs Eduārs Mendī. Papildlaika ievadā Senegāla guva uzvaru nesošos vārtus pēc spēlētām nepilnām četrām minūtēm, kad Pape Gejs pretuzbrukumā ielauzās Marokas soda laukumā un raidīja bumbu pretinieku vārtos.
Senegāla iepriekš uzvarēja Āfrikas Nāciju kausā 2021. gadā, bet 2002. un 2019. gadā piedzīvoja zaudējumu finālā. Sestdien spēlē par trešo vietu starp Nigērijas un Ēģiptes izlasēm rezultāts pēc pamatlaika bija neizšķirts 0:0, bet sekojošajā 11 metru sitienu sērijā ar 4:2 uzvarēja Nigērija.
Pusfinālā Senegāla ar 1:0 pārspēja Ēģipti, bet otrā pusfināla duelī Marokas 11 metru sitienu sērijā ar 4:2 pārspēja Nigēriju. Pamatlaikā un papildlaikā vārti netika gūti, bet pēcspēles sitienos marokāņu vārtsargs Jasins Bonū atvairīja divas bumbas, kamēr nigēriešu vārtsargs Stenlijs Nvabali - vienu.
Āfrikas Nāciju kausa izcīņa tiek aizvadīta jau 35. reizi. 2024. gadā par uzvarētāju kļuva Kotdivuāras izlase, kas finālā ar 2:1 apspēlēja Nigēriju, trešo reizi vēsturē triumfējot turnīrā. Titulētākā Āfrikas Nāciju kausa izcīņas komanda ir Ēģipte, kas triumfējusi septiņas reizes.