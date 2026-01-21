Biatlonists Rihards Lozbers izcīna Latvijai vēsturē pirmo medaļu junioru Eiropas čempionātos
Latvijas biatlonists Rihards Lozbers trešdien Somijā izcīnīja bronzas godalgu Eiropas junioru čempionātā 15 kilometru individuālajā distancē.
Latvijas jaunais biatlonists pieļāva trīs kļūdas šaušanā un distanci veica 42 minūtēs un 55,5 sekundēs, no uzvarētāja čeha Davida Eliāša atpaliekot 38,2 sekundes. Čempions šautuvē kļūdījās divas reizes. Viena mērķa neaizvēršana junioru sacensībās individuālajā distancē nozīmē papildus 45 sekundes. Sudraba godalgu ar vienu neprecīzu šāvienu izcīnīja austrietis Mati Pinters, kurš čempionam zaudēja 26,1 sekundi.
Vēl no Latvijas sportistiem Matīss Meirāns ar astoņām kļūdām šaušanā ierindojās 64. vietā, Adrians Māris Šņoriņš pieļāva par vienu kļūdu mazāk un finišēja 65. vietā, Daniels Kodaļevs arī ar septiņiem neaizvērtiem mērķiem ieņēma 71. pozīciju, bet Kristiāns Karlsbergs neaizvēra astoņus mērķus un finišēja 73. vietā. Finišu sasniedza 103 biatlonisti.
Vien 16 gadus vecais Lozbers, kurš nākammēnes arī debitēs olimpiskajās spēlēs, kļuvis par pirmo Latvijas biatlonistu, kurš izcīnījis medaļu junioru Eiropas čempionātos.
Jau ziņots, ka 12,5 kilometru individuālajā distancē juniorēm Elza Bleidele izcīnīja ceturto vietu, Estere Volfa ierindojās septītajā pozīcijā, Martīne Djatkoviča ieņēma 21. vietu, Laura Alziņa finišēja 70. pozīcijā, bet Keita Kolna distanci nepabeidza.
Eiropas junioru čempionāts Somijas pilsētā Imatrā norisināsies līdz svētdienai.