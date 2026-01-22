Paziņo, cik smaga ir Rodrigo Ābola trauma un kad viņš varētu atgriezties laukumā
Kad līdz 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā un Kortīnā atlikušas nieka divas nedēļas, Latvijas hokeja līdzjutējus sarūgtināja Rodrigo Ābola gūtā trauma Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, kas viņam liedza piedalīties olimpiskajās spēlēs. Nu paziņots, kas tieši viņam kaiš un kad varam cerēt viņu atkal redzēt laukumā.
Further clarity on Rodrigo Abols: His injury is a fractured right ankle. There is a chance he recovers in time for the final month or so of the regular season.— Kevin Kurz (@KKurzNHL) January 22, 2026
Izrādās, Ābols iedzīvojies potītes lūzumā, taču šosezon vēl varētu atgriezties laukumā, ziņo "The Athletic" hokeja apskatnieks Kevins Kurcs.
Pagājušajā nedēļā Ābols NHL mačā Filadelfijas "Flyers" rindās iedzīvojās kājas traumā un tikai ar komandas biedru palīdzību pameta laukumu. "Flyers" dienu vēlāk ievietoja Ābolu savainoto spēlētāju sarakstā.
Rodrigo Ābols will not return against the Rangers after suffering a gruesome leg injury in the first period. pic.twitter.com/TR3gtOipH8— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 17, 2026
Kurcs vēsta, ka Ābols iedzīvojies labās kājas potītes lūzumā, taču ir iespēja, ka Latvijas hokejists atgūsies no savainojuma laicīgi, lai varētu doties laukumā regulārās sezonas noslēdzošajā mēnesī, kas būtu marta beigas līdz aprīļa sākums.
Līdzšinējā 42 sezonas spēlēs Ābols guvis trīs vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles.
Jau ziņots, ka savainojuma dēļ Ābols nevarēs palīdzēt Latvijas vīriešu hokeja izlasei gaidāmajās Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs. Viņu Latvijas valstsvienības sastāvā aizstās Rihards Bukarts.
"Flyers" ar 55 punktiem 49 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas desmitajā pozīcijā.