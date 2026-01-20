Norvēģu "Bodo"/"Glimt" UEFA Čempionu līgā "norok" titulēto Mančestras "City", kam nelīdz norvēģu snaiperis Holanns
Anglijas futbola premjerlīgas komanda Mančestras "City" otrdien kļuva par kārtējo Norvēģijas pilsētā Būdē zaudējušo Eiropas grandu. "City" UEFA Čempionu līgas septītās kārtas mačā viesos ar rezultātu 1:3 (0:2) zaudēja Norvēģijas komandai "Bodo"/"Glimt".
Spēles 22. minūtē pēc straujas pārejas pretuzbrukumā Ūle Blumbergs soda laukumā noturēja bumbu un augstu to piespēlēja Kasperam Hegham, kurš ar galvu to raidīja tīklā. Pāris minūtes vēlāk vēl vienā pretuzbrukumā pēc Blumberga piespēles Heghs nonāca viens pret Džanluidži Donnarummu un panāca 2:0.
Otrā puslaika ievadā netika ieskaitīts Hakona Evjena vārtu guvums, taču 58. minūtē mājiniekiem tomēr izdevās panākt 3:0. "City" zaudēja bumbu laukuma vidusdaļā, un Jenss Hauge ar sitienu no distances raidīja bumbu tīklā.
Pēc pāris minūtēm Matiss Čerki pēc Niko O'Reilija piespēles bija precīzs ārpus soda laukuma robežas, taču vairāk angļu klubs neatspēlējās. Turpmākajās pāris minūtēs Rodri saņēma divas dzeltenās kartītes un atstāja viesus desmit vīru sastāvā.
"Bodo"/"Glimt" ar sešiem punktiem septiņās spēlēs ieņem 26. vietu, bet "City" ar 13 punktiem ir ceturtajā pozīcijā.
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā.
Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".