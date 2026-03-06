Pārvadātāji brīdina: degvielas cenu kāpums var atstāt pasažierus bez reisiem
Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija aicina satiksmes ministru Ati Švinku rast ātrus risinājumus Tuvo Austrumu konflikta radītam degvielas cenu pieaugumam, kas vēl vairāk iedzīs pārvadātājus ļoti sarežģītā finanšu situācijā. Pārvadātāji jau šobrīd cieš apjomīgus zaudējumus pēdējo gadu straujo izmaksu kāpuma dēļ, bet šis ir jauns “trieciens” pārvadātājiem.
“Militārais konflikts Tuvajos Austrumos ir radījis jaunu izmaksu kāpumu – jau šobrīd pārvadātāji saņem no degvielas vairumtirgotājiem paziņojumus par cenu pārskatīšanu, atbilstoši globāliem notikumiem, un cenas iespējamu pieaugumu par vismaz 15%. Ņemot vērā, ka valsts nav kompensējusi iepriekšējos zaudējumus, tad šim ir nepieciešama tūlītēja rīcība, jo pārvadātājiem nav iespēju segt šos neplānotus izdevumus no savas puses. Nozare sagaida ātru un uz lēmumiem orientētu ministra rīcību, jo nav laika kārtējiem diskusiju formātiem,” norādīja Ivo Ošenieks, Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents.
Šobrīd precīzu degvielas cenu izmaksu pieaugumu degvielas piegādātāji atsakās prognozēt, norādot uz situācijas nenoteiktību, līdz ar to tas vēl vairāk apgrūtina pasažieru pārvadājumu nozares nākotni un pasažieru pārvadājumus. Nozare cer, ka valsts nepieļaus situāciju, kad tās vilcināšanās dēļ tīri objektīvi nebūs pasažieru pārvadātājiem iespēju iegādāties degvielu, kas var novest pie būtiska pārtraukuma pasažieru pārvadājumu nodrošināšanā.
Asociācija norāda, ka 2019.gadā, kad tika izsludināts pirmais VSIA “Autotransporta direkcija” (ATD) iepirkums, tad degvielas cena bija 1,19 eiro/l. Šajā pozīcijā cena 2025.gadā jau pieauga par 24%, sasniedzot vidēji 1,54 eiro/l. Kā zināms, līdzšinējo straujo cenu kāpumu lielā mērā sekmēja karadarbība Ukrainā, ko apliecina arī Centrālās statistikas dati par kopējām izmaksu kāpumu tendencēm.
Šobrīd pasažieru pārvadājumi ir nobažījušies par situāciju nozarē, jo jau patreiz tie praktiski līdzfinansē pasažieru pārvadājumus no saviem līdzekļiem valsts neizlēmības un laika vilcināšanas politikas dēļ. Vēl viens krass izmaksu kāpums nozīmē, ka Satiksmes ministrijai un valdībai būs jāpieņem ātri lēmumi, ja tie vēlēsies nodrošināt iedzīvotājiem pieejamus pasažieru pārvadājumus.
Tāpat asociāciju uztrauc, ka līdz šim atbildīgā ministrija un ATD ir publiski paudušas, ka pēdējo trīs četru gadu degvielas cenas pieaugums nav saistīts ar Ukrainas karu un tas nebūtu valstij jākompensē, bet šī brīža jaunā ģeopolitiskā situācija apliecina pretējo – var redzēt militāru konfliktu tiešu ietekmi uz degvielas cenu pieaugumu.