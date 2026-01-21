Ostapenko ar taivānieti Sji pārliecinoši pārvar "Australian Open" dubultspēļu turnīra pirmo kārtu
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji trešdien iekļuva Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dubultspēļu sacensību otrajā kārtā.
Pirmajā kārtā ar trešo numuru izsētais Latvijas/Taivānas duets ar 7-5, 6-2 pārspēja Olīviju Gadeki no Austrālijas un amerikānieti Dezirē Kravčiku. Par otrās kārtas sasniegšanu Ostapenko nopelnīja 130 punktus WTA dubultspēļu rangā. Otrajā kārtā Ostapenko/Sji pretinieces būs serbiete Olga Daniloviča un Austrijas pārstāve Anastasija Potapova.
Jau vēstīts, ka otrdien Ostapenko (WTA 24.) pārvarēja pirmo kārtu arī vienspēlēs, ar 6-4, 6-4 pieveicot slovākieti Rebeku Šramkovu (WTA 73.). Otrajā kārtā Latvijas labākās tenisistes pretiniece būs Sjiņjui Vana (WTA 43.) no Ķīnas.
Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
Pagājušā gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu finālā Ostapenko/Sji ar 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 piekāpās čehietei Kateržinai Sinjakovai un Teilorei Taunsendai no ASV, kuras ar pirmo numuru izsētas arī šī gada turnīrā.