Vai Teilore Svifta un Treviss Kelsijs atlikuši kāzu plānus?
Tiek ziņots, ka popzvaigzne Teilore Svifta un NFL spēlētājs Treviss Kelsijs pagaidām nesteidzas ar savas mīlestības oficiālu nostiprināšanu. Pāris, kurš pērn augustā saderinājās, savu romantisko stāstu aizsāka 2023. gada septembrī.
Kopš 2025. gada 26. augusta, kad Teilore Svifta un Treviss Kesijs paziņoja par saderināšanos, viss it kā liecināja par drīzām laulībām. Taču, lai gan klīst baumas, ka hita “Blank Space” izpildītājas un NFL zvaigznes kāzas plānotas 2026. gada 13. jūnijā greznajā “Ocean House” viesnīcā Rodailendā, jaunākā informācija liecina – gatavošanās notiekot krietni lēnāk, nekā sākotnēji gaidīts.
Teilore Svifta un viņas mīļotais vīrietis Treviss Kelsijs
Tiek ziņots, ka pāris jau bija rezervējis norises vietu, un Svifta, iespējams, pat samaksājusi ievērojamu summu citai līgavai, lai iegūtu tieši šo datumu. Tomēr avoti tagad apgalvo, ka abi uz laiku ir apturējuši aktīvu kāzu plānošanu.
Dziedātājai un dziesmu autorei aizvadītais gads bija īpaši intensīvs – viņa izdeva savu 12. studijas albumu “The Life Of The Showgirl” un paziņoja par saderināšanos ar Kelsiju. Savukārt 36 gadus vecais sportists noslēdza savu 13. sezonu Kanzassitijas “Chiefs” sastāvā. Komandai aizvadītā sezona bija neveiksmīga, tā neiekļuva izslēgšanas spēlēs. Šobrīd sportists apsver arī karjeras noslēgšanu, jo ir sasniedzis iespaidīgus panākumus: izcīnījis trīs “Super Bowl” titulus, “Pro Bowl” un “All-Pro” godalgas, kā arī sasniedzis vairākus personīgos rekordus.
Saspringtais grafiks, kā vēsta “Substack”, varētu būt viens no iemesliem, kāpēc abi uz intensīvu kāzu plānošanu raugās mierīgāk, priekšplānā izvirzot savu labsajūtu. “Viņi pat nav tikuši līdz viesu saraksta vidum,” atklājis kāds avots. “Šobrīd viņiem svarīgāk ir baudīt laiku kopā, nevis rēķināt tabulas.”
“Trevisam vēl jāizlemj, vai viņš spēlēs arī nākamajā sezonā,” skaidro cits avots. “Viņi nevēlas stresot par kāzām, ja apkārt notiek tik daudz kā cita.”
Kāds cits pietuvināts informators norādījis, ka pāris ir simtprocentīgi noskaņots apprecēties, taču šobrīd galvenā prioritāte ir dzīvot šodienai: “Teilore parasti ir ļoti pedantiska attiecībā uz katru detaļu, taču ar Trevisu viņa ir daudz brīvāka. Viņi nesteidzas. Kāzas pagaidām nerada stresu – viņi izbauda saderināšanās periodu.”
Šo vārdu patiesumu apliecina arī pāra nesenā parādīšanās Beverlihilsā, kur abi izskatījās īpaši atslābināti un laimīgi. “Gredzens ir pirkstā, bet ar to viss pagaidām arī beidzas,” izteicies kāds pāra tuvs draugs. “Bez lielām apspriedēm un sēdvietu plānošanas. Viņi šobrīd dzīvo randiņu režīmā, nevis kāzu režīmā.”