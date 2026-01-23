Latvijas olimpiskā delegācija Milānā oficiāli palielinās par vēl trim sportistiem
Latvijas Olimpiskā komiteja paziņojusi, ka ziemas olimpisko spēļu delegācija palielinājusies par trīs sportistiem. Īpaša vērība tika pievērsta biatlonistam Edgaram Misem, kuram ir saistība ar agresorvalsti Krieviju.
Pēc pirmdien notikušās LOK Izpildkomitejas sēdes trīs sportistus nebija iespējams apstiprināt, jo nebija nokārtotas visas nepieciešamās formalitātes. Šorttrekists Reinis Bērziņš nokārtoja nepieciešamos medicīniskos testus Nīderlandē, saņemot apstiprinājumu gan no atbildīgajām institūcijām, gan no Latvijas Olimpiskās vienības, kas atzina veiktos testus un attiecīgo medicīnas iestādi.
Savukārt daiļslidotājs Fedirs Kulišs visus nepieciešamos medicīniskos testus izgāja Latvijas Olimpiskajā vienībā. Par biatlonista Edgara Mises kandidatūru tika veikta papildu izvērtēšana saistībā ar viņa saikni ar agresorvalsti un pēc visu apstākļu izvērtēšanas tika pieņemts lēmums par viņa apstiprināšanu dalībai olimpiskajās spēlēs.
Īpaši izveidota un LOK Izpildkomitejas deleģēta darba grupa rūpīgi izvērtēja visu pieejamo informāciju par Edgaru Misi. Izvērtēšanas procesā tika intervēts pats sportists, apkopota informācija no attiecīgās sporta federācijas, kā arī analizēti publiski pieejamie dati un sportista aktivitātes sociālajos tīklos. Darba grupa izvērtēja gan sportista iespējamo saikni ar agresorvalsti, gan pilsonības aspektus, sociālo tīklu ierakstus, publicitātes riskus, finansējumu un politisko nostāju. Balstoties uz šo detalizēto izvērtējumu, darba grupa ieteica LOK Izpildkomitejai apstiprināt sportistu Latvijas Olimpiskās delegācijas sastāvā, nesaskatot pamatotus riskus sportista dalībai spēlēs.
Izvērtējumā tika fiksēts, ka atlēts ir krievu tautības, un viņa vecāki joprojām dzīvo kaimiņvalstī, tomēr jau pirms vairākiem gadiem sportists ir atteicies no dubultpilsonības un šobrīd ir tikai Latvijas Republikas pilsonis. Pagājušajā gadā, dodoties pie ģimenes, viņš saņēma humāno vīzu, kas tiek izsniegta īpašos gadījumos. Pēc šīs vizītes Latvijas Biatlona federācija ar sportistu pārrunāja veiktās darbības un aicināja pastiprināti pievērst uzmanību savai rīcībai un publiskajai komunikācijai, ņemot vērā, ka viņš ir Latvijas sportists.
Kopš šī gadījuma un saņemtā brīdinājuma, sportists pastiprināti seko savām darbībām un publiskajai komunikācijai, lai neradītu pamatu nepatiesiem vai maldinošiem vēstījumiem. Līdz ar to viņš vairs nav devies uz kaimiņvalsti un starptautisko sacensību laikā atteicies sniegt intervijas Krievijas medijiem. Par sasniegumiem un sporta veida popularizēšanu apstākļos, kuros agresoru valstu sportistu dalība ir liegta, atlēts saņēmis IBU balvu, apliecinot gan profesionālismu, gan atbildīgu rīcību kā Latvijas sportists.
Pilnvarotās darba grupas pārstāvis, LOK viceprezidents Jānis Liepiņš: “Esam rūpīgi piegājuši šim jautājumam un izvērtējuši dažādus aspektus, kas ļauj pieņemt pamatotu un pārliecinātu lēmumu. Sportists ar mums visu intervijas laiku sazinājās latviski, un mēs nenovērojām nekādas darbības vai izteikumus, kas liecinātu par pozitīvu attieksmi pret agresorvalsti. Pārliecinājāmies, ka ģimene viņu pilnībā atbalsta dalībai Milānas Kortīnas Olimpiskajās spēlēs Latvijas delegācijas sastāvā.”
Latviju ziemas olimpiskajās spēlēs pārstāvēs sportisti biatlona sieviešu un vīriešu konkurencē, bobslejā divnieku un četrinieku sacensībās, daiļslidošanā vīriešu konkurencē, distanču slēpošanā sieviešu un vīriešu konkurencē, piedaloties iespējams pat piecās disciplīnās, vīriešu hokejā, kā arī kalnu slēpošanā sieviešu un vīriešu konkurencē dažādās disciplīnās. Tāpat Latvija būs pārstāvēta kamaniņu sportā vieninieku un divnieku disciplīnās sieviešu un vīriešu konkurencē, kā arī jauktajā stafetē, skeletonā sieviešu un vīriešu konkurencē un šorttrekā vīriešu konkurencē trīs disciplīnās.
Milānas-Kortīnas ziemas Olimpiskās spēles norisināsies Itālijā, pulcējot pasaules spēcīgākos ziemas sporta veidu atlētus. Latvijas delegācijas dalība ar rekordlielu sportistu skaitu iezīmē jaunu atskaites punktu valsts olimpiskajā vēsturē un rada augstas cerības līdzjutējiem visā Latvijā.
Kopumā Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpiskajās spēlēs tiks pārstāvēti 16 sporta veidi - ātrslidošana, biatlons, bobslejs, daiļslidošana, distanču slēpošana, frīstaila slēpošana, hokejs, kalnu slēpošana, kamaniņu sports, kērlings, skeletons, kalnu slēpošanas alpīnisms (pirmo reizi iekļauts Olimpisko spēļu programmā), snovbords, šorttreks, tramplīnlēkšana un ziemeļu divcīņa. Sacensības notiks sešos klāsteros - Milānā, Anterselvā, Kortīnā, Bormio, Livinjo un Predaco - Tezero. Spēles tiks atklātas Milānā 6. februārī un noslēgsies Veronā 22. februārī.
Latvijas delegācija Milānas olimpiskajās spēlēs:
Biatlons: Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise
Bobslejs: Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme
Skeletons: Emīls Indriksons, Marta Andžāne
Hokejs: Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis
Kamaniņu sports: Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova
Distanču slēpošana: Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis
Kalnu slēpošana: Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis
Daiļslidošana: Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs
Šorttreks: Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš