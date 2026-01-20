VIDEO: Džimijs Batlers spēlē pret bijušo klubu gūst baisu savainojumu, kas liek priekšlaicīgi noslēgt sezonu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārā čempionāta spēlē pirmdien Goldensteitas "Warriors" savā laukumā droši pieveica Maiami "Heat", taču mača gaitā nopietnu savainojumu guva viens no komandas līderiem Džimijs Batlers.
Jimmy Butler left the Warriors game with an apparent knee injury— Bleacher Report (@BleacherReport) January 20, 2026
Hope he’s ok 🙏 pic.twitter.com/z5zQzogIYs
"Warriors" mājās bija pārāki ar 135:112 (36:34, 34:32, 34:27, 31:19), bet Batlers traumas dēļ laukumu bija spiests pamest trešās ceturtdaļas vidū. Batlers guva labās kājas ceļgala savainojumu, un, kā vēsta ESPN, viņam ir krustenisko saišu plīsums. Šī sezona "Warriors" uzbrucējam noslēgusies priekšlaicīgi. Batlers šosezon vidēji mačā bija izcēlies ar 20 gūtiem punktiem, 5,6 atlēkušajām bumbām un 4,9 rezultatīvām piespēlēm. Līdz traumas gūšanai Batlers laukumā bija 21 minūti un guva 17 punktus. Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 24 punktiem bija Brendins Podziemskis, bet 19 punktus un 11 rezultatīvas piespēles sakrāja Stefens Karijs.
"Heat" sastāvā 21 punkts Normanam Pauelam, bet 18 punktus guva Endrū Viginss. "Warriors" šī bija ceturtā uzvara pēc kārtas, un komanda ar bilanci 25-19 ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Heat" ar bilanci 22-21 ir astotie Austrumos.
Citā spēlē Austrumu konferences līderu duelī Detroitas "Pistons" savā laukumā ar 104:103 (26:29, 33:22, 25:31, 20:21) pārspēja Bostonas "Celtics". "Celtics" mača izskaņā varēja izraut uzvaru, tomēr Džeilena Brauna pustālais metiens pēdējā sekundē nebija precīzs. Uzvarētājiem 25 punktus guva Tobiass Hariss, 18 punktus pievienoja Džeilens Durens, bet 16 punktus un 14 rezultatīvas piespēles sakrāja Keids Kaningems. "Celtics" rindās Brauns sakrāja 32+11, Peitons Pričards guva 17 punktus, bet 16 punkti bija Sema Hauzera kontā. "Pistons" ar 31 uzvaru 41 spēlē saglabā Austrumu konferences līderpozīcijas, bet "Celtics" ar bilanci 26-16 ir otrie.
Tikmēr pie graujošas uzvaras pirmdien tika Rietumu konferences un visas līgas līdere Oklahomasitijas "Thunder", kas viesos apspēlēja Klīvlendas "Cavaliers". Mājinieki "Cavaliers" pagājušās sezonas čempioniem savā laukumā piekāpās ar 104:136 (27:32, 24:34, 28:25, 25:45). "Thunder" sastāvā Šejs Gildžess-Aleksandrs guva 30 punktus, bet 28 punktus pievienoja Čets Holmgrens. Klīvlendas vienības rindās rezultatīvākais ar 19 punktiem bija Donavans Mičels, bet pa 16 punktiem katrs sakrāja Evans Moblijs, Džarets Allens, Džeilons Taisons un De'Andrē Hanters.