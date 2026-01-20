VIDEO: divkārtējā "Australian Open" čempione pārsteidz ar savu tērpu un uzvar pirmajā kārtā
"Australian Open" daudzus šokēja Naomi Osakas tērps, kas gan neliedza viņai uzvarēt pirmajā kārtā. Tāpat pārliecinoši to pārvarēja pēdējo divu gadu čempions Janiks Siners.
Sievietēm daudzus ar savu tērpu pārsteidza 2019. un 2021. gada "Australian Open" čempione Naomi Osaka, kura ieradās ar lielu cepuri un ekstravagantu stilu. Tas neliedza viņai pārvarēt pirmo kārtu, trijos setos ar 6-3, 3-6, 6-4 pieveicot horvātieti Antoniju Ružiču.
Pēc spēles Osaka atklāja, ka tērpa iedvesmas avots nav bijusi popkultūra, bet gan daba. Tas tika veidots sadarbībā ar Robertu Vunu un pēc medūzas parauga. Tauriņa aksesuāri bija atsauce uz Osakas 2021. gada Austrālijas atklātā čempionāta spēli, kuras laikā trešās kārtas spēlē pret Onsu Džabeuru tauriņš nolaidās uz Osakas.
Citās spēlēs ar otro numuru izsētais itālis Janiks Siners pirmās kārtas spēlē bija vadībā ar 6-3, 6-1 cīņā ar Igo Gastonu (ATP 93.), kad pretinieks traumas dēļ maču neturpināja.
ATP ranga otrā numura pretinieks otrajā kārtā būs "wild card" saņēmušais mājinieks Džeiks Dakvorts (ATP 88.), kurš pirmajā spēlē piecos setos ar 7-6 (7:4), 3-6, 1-6, 7-5, 6-3 pārspēja kvalifikācijas "laimīgo zaudētāju" Dino Prižmiču (ATP 127.) no Horvātijas.
Līdzīgi otrajā kārtā iekļuva arī cits itālietis Lorenco Muzeti (ATP 5.), kurš bija vadībā ar 4-6, 7-6 (7:3), 7-5, 3-2, kad viņa pretinieks beļģis Rafaēls Koliņons (ATP 72.) savainojuma dēļ izstājās. Pirmo kārtu otrdien pārvarēja arī ar astoto numuru izsētais amerikānis Bens Šeltons (ATP 7.), kurš ar 6-3, 7-6 (7:2), 7-6 (7:5) pārspēja Igo Umbēru (ATP 33.), un viņa tautietis, turnīra devītā rakete Teilors Frics (ATP 9.), kurš ar 7-6 (7:5), 5-7, 6-1, 6-3 pieveica citu francūzi Valentēnu Rojēru (ATP 58.).
Otro kārtu otrdien sasniedza arī pagājušā gada čempione sieviešu vienspēlēs Medisona Kīza (WTA 9.) no ASV, kura ar 7-6 (8:6), 6-1 pārspēja ukrainieti Oleksandru Oliņikovu (WTA 92.). Nākamajā kārtā iekļuva arī ar piekto numuru izsētā Jeļēna Ribakina (WTA 5.) no Kazahstānas, turnīra desmitā rakete Belinda Benčiča (WTA 10.) un ar 16. numuru izliktā japāniete Naomi Osaka (WTA 17.).
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim. Pērn vīriešu vienspēlēs Sinners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas, bet sieviešu konkurencē Kīza finālā negaidīti ar 6-3, 2-6, 7-5 uzvarēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas.