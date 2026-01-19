RFS noslēdz ilgtermiņa līgumu ar izlases aizsargu Veipu
Latvijas vicečempione futbolā RFS noslēgusi ilgtermiņa vienošanos ar aizsargu Robertu Veipu, pirmdien paziņoja klubs.
Līgums ar 25 gadus veco Latvijas izlases aizsargu noslēgts līdz 2028. gada sezonas beigām.
Pagājušo sezonu Veips sāka "Jelgava" rindās, bet jūlija sākumā tika izīrēts RFS, kuras rindās aizvadīja 15 spēles un guva vienus vārtus. Laukumā viņš devās arī UEFA Čempionu līgas un Eiropas līgas kvalifikācijā.
Kā vēsta RFS, tika izmantota īres līgumā paredzēta iespēja iegādāties Veipu par transfēra maksu. Tās apmērs netiek ziņots.
Aizvadītajā sezonā Veips tika izsaukts arī uz Latvijas izlasi, kur oktobrī piedzīvoja debiju un kopumā aizvadīja četrus mačus.
"Skonto" akadēmijas audzēknis karjeras sākumā vairākus gadus pavadīja Itālijā, pārstāvot "Sampdoria" un "Ambrosiana" komandas, bet 2021. gadā atgriezās Latvijā un pievienojās "Auda". Nākamās trīs sezonas viņš pārstāvēja "Valmieru", ar kuru 2022. gadā kļuva par Latvijas čempionu.
RFS aizvadītajā sezonā Latvijas virslīgā ieņēma otro vietu, no uzvarētājas "Riga" atpaliekot vienu punktu.