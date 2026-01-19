"Uļa juta jūsu mīlestību" - Uļjanas Semjonovas ģimene saka lielu paldies
Leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas māsas meita Karmena, viņas ģimene un visi radinieki, izmantojot Latvijas Basketbola savienības starpniecību, ar emocionālu paziņojumu vēršas pie Latvijas sabiedrības.
"Uļjanas Semjonovas tuvinieki izsaka izsaka sirsnīgu pateicību visiem, kas bija līdzās Uļai viņas dzīves grūtākajos brīžos, visiem, kas palīdzēja organizēt sirsnīgo atvadīšanās ceremoniju un visiem, visiem, kas viņu pavadīja mūžības ceļā.
Uļa juta un ļoti augstu vērtēja Jūsu mīlestību," vēstī pasaulslavenās basketbolistes ģimene.
Uļjana Semjonova, mīļi saukta par Uļu, tiek uzskatīta par vienu no visu laiku labākajām basketbolistēm. Viņa ir divkārtējā olimpiskā, trīskārtējā pasaules un desmitkārtējā Eiropas čempione, vienpadsmitkārtējā Eiropas čempionvienību kausa ieguvēja, FIBA, pasaules basketbola un pasaules sieviešu basketbola Slavas zāļu dalībniece.
Leģendārā basketboliste Uļjana Semjonova fotogrāfijās
Pēdējos dzīves gados Uļa cīnījās ar nopietnām veselības problēmām. 2022. gadā viņai amputēja kāju. Šā gada 8. janvārī basketbola leģenda 73 gadu vecumā tika aizsaukta mūžībā Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā pēc pārciestā insulta.
Pēdējā gaitā pavadīta basketbola leģenda Uļjana Semjonova. 15.01.2025.
Publiska atvadīšanās no Semjonovas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Semjonova apbedīta Rīgas 1. Meža kapos.