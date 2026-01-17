Pats Karijs būtu lepns! Artūrs Ausējs pēdējā sekundē ierauj "Ventspili" Latvijas kausa pusfinālā, metot no savas laukuma puses!
Artūram Ausējam realizējot pēdējās sekundes tālmetienu no otras laukuma puses, "Ventspils" sestdien iekļuva "Užavas" Latvijas kausā basketbolā pusfinālā. "Ventspils" viesos ar rezultātu 98:114 (24:34, 16:23, 33:32, 25:25) zaudēja "Ogrei", taču divu spēļu summā uzvarēja ar viena punkta pārsvaru - 187:186.
Ogres un Ventspils komandu cīņā pirmajā spēlē ar 89:72 uzvarēja ventspilnieki. Pusfinālā pretī stāsies "Latvijas Universitāte" vai "Rīgas Stradiņa universitāte"/"VEF Rīga", pirmajā cīņā ar 81:69 uzvarot LU.
Pirms tam "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" guva virsroku 88:70 (24:21, 21:21, 21:15, 22:13) pār "VEF Rīga" un divu maču summā uzvarēja ar 197:165.
Rīgas un Valmieras komandu duelī pirmajā mačā ar 109:95 uzvarēja valmierieši. Valmieras komanda pusfinālā tiksies ar "Rīgas zeļļiem" vai "Liepāju", kas pirmajā mačā bija pārāka ar 87:78.
Turnīrā piedalās septiņas Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pārstāves, 13 Nacionālās basketbola līgas (NBL) komandas un divas pēc spēka trešās līgas jeb Reģionālās basketbola līgas (RBL) vienības.
Fināls notiks 21. februārī.
Pagājušajā sezonā ceturto gadu pēc kārtas Latvijas kausa izcīņā triumfēja "VEF Rīga", kas finālā ar 96:81 uzvarēja "Ventspils" komandu.
Latvijas kausa izcīņa vīriešu komandām 2021. gadā atsākās pēc 27 gadu pārtraukuma.