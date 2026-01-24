Estere Volfa Eiropas junioru čempionāta sprinta sacensībās izcīna bronzu
Latvijas biatloniste Estere Volfa sestdien Somijā Eiropas junioru čempionātā izcīnīja bronzas godalgu 7,5 kilometru sprintā.
Volfa pirmajā šaušanā aizvēra visus mērķus, bet šaušanā stāvus kļūdījās trīs reizes, finišā par 36,9 sekundēm atpaliekot no uzvarētājas slovēnietes Mancas Caseramanas.
Savukārt no otrās vietas ieguvējas Austrijas sportistes Annas Millingeres latviete atpalika par piecām sekundēm. Pirmās un otrās vietas ieguvējas ugunslīnijās pieļāva tikai vienu kļūdu.
Vēl no Latvijas sportistēm Elza Bleidele šaušanā guļus neaizvēra divus mērķus, šaušanā stāvus kļūdījās vienu reizi un finišā, zaudējot uzvarētājai minūti un 39,3 sekundes, ierindojās 17. pozīcijā.
Martīne Djatkoviča šāva garām divas reizes un ieņēma 49. vietu (+3:32,8), bet Laura Alziņa, kura neaizvēra divus mērķus šaušanā stāvus, noslēdza sacensības 63. vietā (+4:20,3) 90 sportistu konkurencē.
Eiropas junioru čempionāts Somijas pilsētā Imatrā norisināsies līdz svētdienai.