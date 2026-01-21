Filadelfijas "Flyers" treneris sniedz optimistiskas ziņas par Rodrigo Ābola traumu
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komandas Filadelfijas "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets komentējis Rodrigo Ābola savainojumu.
Jau ziņots, ka sestdien, 17. janvārī, kājas traumu guva viens no Latvijas izlases vadošajiem hokejistiem Rodrigo Ābols. Pirmajā periodā pēc cīņas pie apmales Ābols guva kājas traumu un tikai ar komandas biedru palīdzību pameta laukumu.
Rodrigo Ābols will not return against the Rangers after suffering a gruesome leg injury in the first period. pic.twitter.com/TR3gtOipH8— NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 17, 2026
Uzreiz pēc spēles "Flyers" galvenais treneris Riks Tokets norādīja, ka savainojums neizskatoties labi. Savukārt Latvijas hokeja izlasei bija jādomā par Ābola aizvietošanu, jo savainojums ir gana nopietns un tā dēļ centra uzbrucējam būs jāizlaiž Milānas olimpiskās spēles. Treneri lēma centra uzbrucēja pozīcijā iespēlēt Zemgu Girgensonu, un Ābola tukšo vietu aizpildīt ar pieredzējušo uzbrucēju Rihardu Bukartu.
Ābols savā otrajā sezonā NHL bija nostiprinājies Filadelfijas "Flyers" sastāvā. To viņš paveica ar izcilu pirmssezonu, kurā demonstrēja saturīgu sniegumu pārbaudes spēlēs. To pamanīja galvenais treneris Riks Tokets, iesaistot latvieti sastāvā. 42 spēlēs (pagājušajā bija tikai 22) latviešu uzbrucējs bija izcēlies ar desmit rezultativitātes punktiem (3+7), kas bija divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš. Latvietim ar klubu spēkā ir viena gada līgums, respektīvi, līdz šīs sezonas beigām.
Treneris Tokets vēlreiz komentējis Ābola savainojumu. Viņš nav daudz skaidrojis, kādu tieši traumu latvietis guvis, taču atklāja, ka tas nenozīmē sezonas beigas. 30 gadus vecajam uzbrucējam gan būs nepieciešami vairāki mēneši, lai no traumas atgūtos.
Tocchet doesn't get into specifics regarding Rodrigo Abols' injury, but said his season is not necessarily over. Still, it will be "months"— Kevin Kurz (@KKurzNHL) January 20, 2026
Tocchet said today that while Rodrigo Abols is going to be out a while with his injury (he's already off Latvia's Olympic roster, unfortunately), the injury isn't necessarily season-ending.— Charlie O'Connor (@charlieo_conn) January 20, 2026
Filadelfijas "Flyers" šobrīd cīnās par izslēgšanas spēļu sasniegšanu. Pēc aizvadītajām 48 spēlēm klubs ar 54 punktiem ieņem desmito vietu. No astotās pozīcijas, kas tādējādi ir "play-off" zona, Filadelfija atpaliek par trīs punktiem (šo vietu ieņem Šilova Pitsburgas "Penguins"). NHL regulārā sezona ilgs līdz 16. aprīlim, pēc kā sāksies izslēgšanas spēles.
Ja Filadelfija kvalificēsies "play-off", tad, iespējams, Ābols līdz tam jau traumu būs sadziedējis. Tāpat ziņas par to, ka šis savainojums nenozīmē sezonas beigas, var būt labas ziņas Latvijas izlases kontekstā, jo pēc olimpisko spēļu turnīra paredzēts arī 2026. gada pasaules čempionāts. Tas no 15. līdz 31. maijam notiks Šveicē.