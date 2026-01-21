Mančestras "City" futbolisti pēc šokējoša zaudējuma nāk klajā ar cēlu žestu pret saviem faniem
Anglijas Premjerlīgas kluba Mančestras "City" futbolisti paziņojuši, ka kompensēs biļešu cenas 374 vienības atbalstītājiem, kuri mēroja tālo ceļu uz Norvēģiju, lai klātienē redzētu zaudējumu UEFA Čempionu līgā.
Otrdien, 20. janvārī, izbraukumā Norvēģijā neveiksmi UEFA Čempionu līgas spēlē piedzīvoja Mančestras "City", kas ar 1:3 piekāpās "Bodo"/"Glimt". Jāatgādina, ka šim klubam vēl 2024. gada vasarā zaudēja arī RFS.
Thank you for your support on a difficult night in Bodø.— Manchester City (@ManCity) January 20, 2026
Laikapstākļi nelutināja, Norvēģijas pilsētā esot temperatūrai nelielos mīnusos. Pēc spēles Ērlings Holanns atklāja, ka viņam ir žēl atbraukušo fanu. Uz Bodo bija devušies 374 "City" līdzjutēji, kuriem bija jānoraugās zaudējums klātienē.
Dienu pēc neveiksmes "City" futbolisti ar Bernardu Silvu, Ērlingu Holannu, Rodri un Rubenu Diašu priekšgalā paziņoja, ka atmaksās šiem faniem biļešu izdevumus. Vienas biļetes cena bija 28,70 eiro un tas nozīmē, ka futbolistiem būs jāšķirās no aptuveni 10,7 tūkstošiem eiro. Nav liela summa, ņemot vērā, ka paši pelna krietni vairāk.
"Zinām, ko ziedo mūsu fani, kuri ceļo, lai atbalstītu mūs viesos. Viņi ir labākie līdzjutēji pasaulē. Apzināmies, ka, lai nokļūtu uz Bodo, faniem bija jāmēro grūts ceļš. Tāpat bija jāsalst vakarā, kurš mums neizvērtās pārāk labs. Kompensēt biļešu cenas ir mazākais, ko varam darīt," kopīgajā paziņojumā atklājuši futbolisti.
""City" fani darīs visu, lai atbalstītu savu klubu. Bodo nebija viegls galamērķis, kurā nokļūt, turklāt ārā valdīja sals. Mums ir lieliskas attiecības ar spēlētājiem un šis viņu žests to vēlreiz apliecina. Tas mums nozīmē daudz," atklāja "City" fanu kluba pārstāvis Kevins Pārkers.
Līdz ar sāpīgo zaudējumu "City" tagad ir 13 izcīnīti punkti UEFA Čempionu līgas tabulā. Lai automātiski varētu sasniegt astotdaļfinālu (to uzreiz izdarīs astoņas labākās), klubam jāizcīna uzvara pār Stambulas "Galatasaray" pēdējā līgas fāzes kārtā. Šis kļuva par "City" otro zaudējumu pēc kārtas - pirms tam klubs piekāpās Mančestras derbijā.