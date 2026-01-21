Uvim Balinskim un sievai gaidāms pirmais mazulis.
Sporta zvaigznes
Šodien 10:33
Priecīgs notikums Balinsku ģimenē - gaidāms pirmais bērniņš
Latvijas hokeja izlases aizsargs un Nacionālās hokeja līgas kluba Floridas “Panthers” spēlētājs Uvis Balinskis kopā ar sievu Ievu dalījies ar īpaši aizkustinošu ziņu sociālajā tīklā “Instagram”.
Publicētajās fotogrāfijās, kas uzņemtas Floridas pludmalē, pāris atklāj, ka viņu ģimenē gaidāms nozīmīgs papildinājums – abi kļūs par vecākiem pirmo reizi.
Pie fotogrāfijām Balinski pievienojuši īsu, bet sirsnīgu vēstījumu angļu valodā: “We can’t wait to meet you”, kas tulkojumā nozīmē – “Mēs nevaram sagaidīt tikšanos ar tevi”.
Jāpiebilst, ka Uvis un Ieva apprecējās 2024. gadā. Par laulībām hokejists toreiz pavēstīja arī sociālajos tīklos, publiskojot fotogrāfijas no kāzu dienas, kas notika 26. jūlijā. Pēc laulībām Ieva pieņēmusi vīra uzvārdu.