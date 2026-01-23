Ostapenko ar taivānieti Sji bez cīņas sasniedz "Australian Open" dubultspēļu turnīra astotdaļfinālu
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko pārī ar taivānieti Suveju Sji piektdien bez cīņas iekļuva Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dubultspēļu sacensību trešajā kārtā jeb astotdaļfinālā.
Ostapenko/Sji pretinieces otrajā kārtā serbiete Olga Daniloviča un Austrijas pārstāve Anastasija Potapova kortā neizgāja. Par astotdaļfinala sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 240 punktus WTA dubultspēļu rangā. Jau vēstīts, ka pirmajā kārtā ar trešo numuru izsētais Latvijas/Taivānas duets ar 7-5, 6-2 pārspēja Olīviju Gadeki no Austrālijas un amerikānieti Dezirē Kravčiku.
Cīņā par vietu ceturtdaļfinālā Ostapenko/Sji pretinieces būs čehiete Marija Bouzkova un Andreja Klepača no Slovēnijas vai ar 13. numuru izsētās Sofija Kenina no ASV un vāciete Laura Zīgemunda. Kā jau ziņots, Ostapenko (WTA 24.) vienspēlēs pārvarēja pirmo kārtu, bet otrajā kārtā trīs setos piekāpās Sjiņjui Vanai (WTA 43.) no Ķīnas.
Ostapenko "Australian Open" piedalās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
Pagājušā gada Austrālijas atklātā tenisa čempionāta sieviešu dubultspēļu finālā Ostapenko/Sji ar 2-6, 7-6 (7:4), 3-6 piekāpās čehietei Kateržinai Sinjakovai un Teilorei Taunsendai no ASV, kuras ar pirmo numuru izsētas arī šī gada turnīrā.