Ketrīna - kērlinga karaliene! Fani sajūsmā, princese uz ledus spēlē kā īsta profesionāle, vienlaikus saglabājot eleganci
Velsas princese Ketrīna, kura ir pazīstama ar savu eleganci un harizmu, vēlreiz apliecinājusi, ka ir ne tikai izsmalcināta sabiedriskajā dzīvē, bet arī gatava izmēģināt jaunas lietas. Viņas piedalīšanās kērlinga spēlē Skotijā ne tikai iekaroja skatītāju sirdis, bet arī parādīja princeses apņēmību un vieglumu apgūt šo izaicinošo sportu. Viņa apbūra gan karaliskos fanus, gan savu vīru Viljamu, kas bija viņas lielākais atbalstītājs šajā neaizmirstamajā brīdī.
Princese Ketrīna (44) daudz smējās, kad abi ar vīru princi Viljamu (43) izgāja uz ledus Nacionālajā kērlinga akadēmijā Stērlingā. Lai gan abi ar prieku sacenšas viens ar otru, kad runa ir par sportu, šoreiz trīs bērnu mamma saņēma nedalītu vīra atbalstu, kad izmēģināja roku kērlingā.
Princese Ketrīna un princis Viljams apgūst kērlinga spēli
Viņa piesardzīgi uzsāka kustību pa 45 metrus garo laukumu, nedaudz pacēla savus garos svārkus un aizlika matus aiz auss, kad gatavojās spēles sākuma pozai. Neraugoties uz šķietamu šaubīšanos, nākamā karaļa sieva bija tikpat mierīga kā vienmēr, ar eleganci pārvarot nestabilo virsmu savā izsmalcinātajā apģērbā un melnajos zamšādas zābakos no “Gianvito Rossi”.
Viljams uzmundrināja sievu, sakot: "Vienkārši balsties uz abiem, Ketrīna," norādot uz spēles akmeni un atbalsta nūju, ko iesaka izmantot iesācējiem, lai palīdzētu saglabāt līdzsvaru. Viņa uzsāka kustību, bet tūlīt pazaudēja līdzsvaru. Smejoties par nelielo ļodzīšanos, princese ātri atguva kontroli, taču satraukuma dēļ aizmirsta atlaist akmeni. Viņa bija apņēmības pilna turpināt un izdarīt visu pēc iespējas labāk, kas Ketrīnai arī izdevās.
Pāris bija ieradies vizītē, lai novēlētu veiksmi Lielbritānijas izlasei un paralimpiskajai Lielbritānijas kērlinga komandai pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, kas sāksies Milānā un Kortinā nākamajā mēnesī.
Kērlings ir viens no Lielbritānijas veiksmīgākajiem ziemas sporta veidiem. Šajā sporta veidā iepriekš izcīnītas sešas olimpiskās medaļas un divas paralimpiskās medaļas.
Princis un princese ātri saprata, cik grūti ir apgūt šo sportu, pēc tam, kad viņiem tika sniegta īsa instrukcija par akmens metiena tehniku. Treneri viņiem sniedza piecu minūšu demonstrāciju par to, kā uzsākt kustību un izmantot slīdošās zoles, lai virzītos uz priekšu.