Latvijas Olimpiskās vienības vasaras sastāvā iekļauj 110 sportistus, kas pārstāv 20 sporta veidus
Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) vasaras sporta veidu sastāvā 2026. gada sezonai iekļauti 110 sportisti, kas pārstāv 20 sporta veidus un saņems LOV sniegto medicīnisko un finansiālo atbalstu, paziņoja LOV. Sportistu sastāvi veidoti saskaņā ar atlases noteikumiem, kas papildus esošajiem zelta, sudraba un bronzas sastāviem ļauj pēc sporta veidu federāciju ieteikumiem komplektēt un atbalstīt atlētus, kuru sniegums dažādu iemeslu dēļ 2025. gadā nav bijis optimāls.
Daļai sportistu, kuri iekļauti LOV sastāvā ar atsevišķu lēmumu, ir noteikts rezultāts, kas jāsasniedz konkrētās sacensībās un laika posmā, lai varētu turpināt saņemt LOV sniegto atbalstu un pakalpojumus.
Zelta sastāvā iekļauti 16 sportisti, sudraba sastāvā - 19 sportisti, bet bronzas sastāvā - 48 sportisti. Ar atsevišķu lēmumu LOV sastāvā iekļauti vēl 27 sportisti, no kuriem daļa LOV atbalstu saņems pēc federāciju pamatota lūguma ar papildu nosacījumiem, kas izpildāmi noteiktā laika periodā.
Lēmumu par sportistu iekļaušanu sastāvā pieņem LOV dalībnieku sapulce, kuru veido Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) un Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) pārstāvji.
Zelta sastāvā iekļauti 3x3 basketbolisti Pauls Kārlis Lasmanis, Nauris Miezis, Francis Gustavs Lācis, Zigmārs Raimo, Kristaps Gludītis un Rihards Kuksiks, šosejas riteņbraucējs Toms Skujiņš, svarcēlāja Rebeka Ibrahima, pludmales volejbolisti Tīna Laura Graudiņa, Anastasija Samoilova, Kristians Fokerots un Mārtiņš Pļaviņš, tenisiste Jeļena Ostapenko, brīvās cīņas sportists Ivars Samušonoks, kā arī vieglatlēti Anete Sietiņa un Valters Kreišs.
Sudraba sastāvā iekļauti džudists Maksims Duinovs, 3x3 basketbolistes Digna Strautmane, Marta Miščenko, Ketija Vihmane un Ieva Elizabete Korzāne, paukotāja Sofija Prošina, BMX riteņbraucēji Veronika Monika Stūriška un Edgars Langmanis, svarcēlāji Ritvars Suharevs, Artūrs Vasiļonoks un Armands Mežinskis, šāvēji Agate Rašmane, Lauris Strautmanis un Kristiāna Agule, tenisiste Darja Semeņistaja, vieglatlēti Kristers Kudlis un Adriāna Krūzmane, kā arī pludmales volejbolisti Gustavs Auziņš un Olivers Bulgačs.
Bronzas sastāvā iekļauti airētāji Patriks Strazds un Emīls Niks Donovs, 3x3 basketbolisti Mārtiņš Bumbieris, Mārcis Osis, Edvarts Dāvis Skreivers un Daniils Smirnovs, bokseri Ņikita Prohovskis, Nikolajs Zamjatins, Vladislavs Ustinovs, Grāfs Putraševičs, Mārtiņš Kušners un Timurs Gulbis, cīkstonis Ernests Stabiņš, džudisti Dmitrijs Kolosovs un Tits Kullo, golfere Katrīna Bulkovska, paukotājs Daniils Zamkovojs, pludmales volejbolisti Līva Ēbere, Deniela Konstantinova, Renāte Krūklīte, Monika Mamaja un Alise Aleksāne, smaiļotājas Melānija Čamane un Krista Bērziņa, riteņbraucēji Kristers Apels, Adelīna Kārkliņa, Valts Budigins, Rodrigo Ābols, Lotte Etmane, Mārtiņš Emīls Treimanis, Kārlis Pedraudzis, Noa Rafaels Laake un Georgs Tjumins, svarcēlājs Maksims Vasiļonoks, šāvēji Alise Dvarišķe, Kārlis Jurgenovskis, Līva Krūmiņa un Raiens Lukass Kukutis, tenisistes Beatrise Zeltiņa, Adelina Lačinova un Marija Lauva, vieglatlēti Agate Caune, Brenda Džiliana Apsīte, Toms Samauskis, Daniels Ģiedris, Aleksis Gailītis un Atvars Ernests Paļulis, kā arī vingrotāja Alise Ļebedeva.
Ar atsevišķu lēmumu LOV sastāvā iekļauti klinšukāpējs Edvards Gruzītis, burātājs Dāvis Mazais, džudisti Antonijs de Anželiss, Anastasija Sokirjanska, Aleksandrs Avdejevs, Tomass Manfelds un Ņikita Afanasjevs, cīkstone Elma Zeidlere, loka šāvējs Romans Sergejevs, pludmales volejbolisti Ralfs Andrejevs un Eduards Dūdens, riteņbraucēji Ernests Zēbolds, Krists Neilands, Emīls Liepiņš un Mārtiņš Blūms, smaiļotāji Roberts Akmens un Aldis Artūrs Vilde, šāvēja Anete Tukiša, airētājs Mārtiņš Plaudis, triatlonisti Beate Jansone un Artjoms Gajevskis, kā arī vieglatlēti Rūta Kate Lasmane, Kristīne Blaževica, Gerda Kerija Dreimane, Patriks Gailums, Emīls Lamba un Patrīcija Jansone.