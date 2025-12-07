Fedirs Kulišs (foto: Scanpix / Reuters)
Šodien 19:14
Fedirs Kulišs kļūst par Latvijas čempionu daiļslidošanā, Deniss Vasiļjevs nepiedalās. Dāmām uzvar Nikola Fomčenkova
Latvijas vadošajam daiļslidotājam Denisam Vasiļjevam šajā nedēļā sacenšoties Horvātijā, par Latvijas čempionu daiļslidošanā kļuva Fedirs Kulišs, vēsta Latvijas Slidošanas asociācija (LSA).
Kulišs divu priekšnesumu summā uzvarēja ar 180,57 punktiem, otrā vieta bija Kirillam Korkačam ar 161,37 punktiem. Īsajā programmā labāko rezultātu uzrādīja Korkačs, bet izvēles programmā - Kulišs.
Sievietēm sacensībās uzvarēja Nikola Fomčenkova ar 143,15 punktiem, otrajā vietā Ksenija Heimane ar 120,76 punktiem, bet trešā bija Emīlija Ozola ar 102,14 punktiem.
Junioriem zelts tika Jānim Znotiņam ar 180,51 punktu, otrais bija Nikolajs Krivošeja ar 167,71 punktu, bet trešais - Ratmirs Bekišbajevs ar 132,10 punktiem.
Juniorēm pirmā vieta bija Kirai Baranovskai ar 168,41 punktu, otrā bija Paula Beļēviča ar 137,37 punktiem, bet trešajā vietā sacensības noslēdza Nataša Jermoļicka ar 135,42 punktiem.