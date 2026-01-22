Ostapenko izstājas no cīņas par titulu - ķīniete Vana pārspēj Latvijas pirmo raketi
Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko ceturtdien Austrālijas atklātā tenisa čempionāta vienspēļu sacensību otrajā kārtā ar rezultātu 6-4, 4-6, 4-6 zaudēja Ķīnas tenisistei Vanai Sjiņjui.
Ostapenko WTA rangā ieņem 24. vietu un izsēta turnīrā ar tādu pašu numuru, bet ķīniete rangā ierindojas 46. pozīcijā. Zaudējot otrajā kārtā, Ostapenko sacensības noslēdza ar 70 ranga punktiem.
Abas tenisistes kortā tikušās iepriekš divas reizes. Pagājušajā sezonā Indianvelsas "WTA 1000" turnīra otrajā kārtā divu setu cīņā pārāka bija Vana.
Latvijas tenisiste pirmās kārtas cīņā ar 6-4, 6-4 pieveica slovākieti Rebeku Šramkovu (WTA 73.). Ķīnas pārstāve ar 6-3, 6-3 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo ukrainieti Anhelinu Kaļiņinu (WTA 178.).
Ostapenko "Australian Open" piedalījās 11. reizi, un labākais viņas rezultāts vienspēlēs ir ceturtdaļfināla sasniegšana 2023. gadā. Pērn viņa vienspēlēs izstājās pirmajā kārtā, bet dubultspēlēs otro gadu pēc kārtas sasniedza finālu.
Savukārt Vana sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā cīnās astoto reizi. Viņa nekad iepriekš nav pārvarējusi otro kārtu, iepriekšējos divos turnīros izstājoties jau pirmajā kārtā.
Ostapenko sezonas pirmajā "Grand Slam" piedalās arī dubultspēlēs, kur pārī ar taivānieti Suveju Sji ir izliktas ar trešo numuru. Latvijas un Taivānas duets sasniedza otro kārtu, kurā pretinieces būs serbiete Olga Daniloviča un Austrijas pārstāve Anastasija Potapova.
Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikāciju nepārvarēja Anastasija Sevastova (WTA 186.), bet Latvijas otrā rakete Darja Semeņistaja (WTA 98.) pirmdien ar 3-6, 0-6 zaudēja ranga 13. pozīcijas īpašniecei čehietei Lindai Noskovai. Pērn par Austrālijas atklātā tenisa čempionāta uzvarētāju sieviešu vienspēlēs kļuva amerikāniete Medisona Kīza.