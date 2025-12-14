Pretrunīgā naudas dalīšana, agresori izslēdz Latvijas jaunos futbolistus un praida nedienas - aizejošā nedēļa sportā
Pasaules sportā aizejošajā nedēļā visskaļāk runāts tika par diviem virzieniem – 2026. gada Pasaules kausu futbolā un agresorvalstu sportistu atgriešanu pasaules sportā.
Pasaules kauss pēdējos mēnešos globālā līmenī kļuvis nedaudz par izsmieklu objektu. Kā gan citādu uz to skatīties, ja pēkšņi tiek izdomāta “miera balva”, ko saņem bez Nobela miera prēmijas palikušais ASV prezidents Donalds Tramps. Tāpat Pasaules kausa kontekstā jāpiem komisku atgadījumu ar vēlmi nākamgad gaidāmos sporta svētkus iekļaut cilvēku ikdienā, jo ASV un Kanādā futbols noteikti nav starp pašiem populārākajiem sporta veidiem. Tā nu tika izlemts, ka viena spēle tiks iekļauta praida pasākumos. Plāns radās jau labu laiku pirms izlozes, kas noteica, ka šajā spēlē tiksies Irānas un Ēģiptes valstsvienības – divas nācijas, kur homoseksualitāte ne vien netiek tolerēta, bet tiek pat skaļi un radikāli apkarota… Otrs skaļais virziens bija okupantu Krievijas un viņus atbalstošās Baltkrievijas atgriešana dažādu sporta veidu apritē. Šajā kontekstā arī mums sāpīgs temats, jo U-19 futbola izlases diez vai spēs cīnīties par augstām vietām Eiropas čempionāta kvalifikācijā, jo nedosies laukumā pret baltkrieviem, saņemot tehniskos zaudējumus. Mūsu hokeja leģenda Leonīds Tambijevs iepriekš nolēma pelnīt asinīs slacītu naudu, bet tagad vairs nevienam nav vajadzīgs. Latvijas mērogā gan visvairāk tika runāts par naudu, kas nekads nebūs tik daudz, lai pietiktu visiem. Ja Rīgā notikušais Eiropas čempionāts basketbolā valstij ienesis desmitiem miljonu eiro, tad sportistu trēmēšana radījusi gan prieku gan sašutumu. Vieni priecājas par dāsnajām piemaksām, citi dusmojas, ka nav kvalificējušies ierastajai algas dienai…