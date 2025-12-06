“Mazais varonis no Latvijas” - neredzīgais Mihaels aizkustina pasauli ar neticamu uzvaru
Sociālajos tīklos lielu atzinību izpelnījies iedvesmojošs stāsts par Mihaelu – neredzīgu puisēnu no Latvijas, kurš kādu dienu izlēma izmēģināt džiudžitsu un tagad pārsteidz visu pasauli ar saviem panākumiem.
Pēc neticamās uzvaras pasaules čempionātā Abū Dabī par Mihaelu uzzināja gan sporta profesionāļi, gan plaša sabiedrība ārpus Latvijas.
Sociālo tīklu lietotāji norāda, ka Mihaels var kļūt par iedvesmas avotu un ceļa rādītāju daudziem jauniešiem ar līdzīgiem veselības ierobežojumiem, pierādot, ka sports ir atvērts ikvienam.
“Tas ir Mihaels — neredzīgs puisis no Latvijas, kurš kādu dienu izmēģināja džiudžitsu un tagad iekaro pasauli. Pēc viņa neticamās uzvaras pasaules čempionātā Abū Dabī par viņu uzzināja visā pasaulē. Un tagad šis puisis var mainīt pasauli daudziem tādiem pašiem jauniešiem ar ierobežojumiem un pavērt viņiem ceļu sportā. Dalieties ar šo video, komentējiet un atbalstiet mūsu mazo varoni no Latvijas,” – aicina ieraksta autori.
Komentāros cilvēki slavē Mihaela apņēmību, drosmi un spēju pierādīt, ka nekas nav neiespējams.