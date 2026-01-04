Krievijas izcelsmes garšvielu maisījumā konstatēta apstrāde ar jonizējošo starojumu
Krievijas izcelsmes garšvielu maisījumā konstatēta apstrāde ar jonizējošo starojumu

Jauns.lv/LETA

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis, ka Krievijas izcelsmes garšvielu maisījums "Buket Percev" ar jūras sāli bijis apstrādāts ar jonizējošo starojumu, liecina PVD publiskotā informācija. Produkta laboratoriska pārbaude veikta robežkontroles ietvaros.

Dienestā norāda, ka izplatītājs sācis šī garšvielu maisījumu ar partijas numuru "LOT 010625" atsaukšanu.

Par konstatēto ievietots paziņojums Eiropas Savienības Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

