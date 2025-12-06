Starojošais Tramps, saņemot speciāli viņam izveidotu FIFA balvu, netieši norāda uz iespējamu vienošanos par kara izbeigšanu Ukrainā
ASV prezidents Donalds Tramps deva mājienu, ka drīzumā varētu tikt panākta vienošanās par Krievijas kara pret Ukrainu izbeigšanu. Piektdien, 5. decembrī, Baltā nama saimnieks piedalījās Pasaules kausa izlozē, kas nākamvasar notiks Amerikas Savienotajās Valstīs, Kanādā un Meksikā.
Preses konferencē viņš atkārtoti uzsvēra savas administrācijas centienus izbeigt karus visā pasaulē. Amerikāņu līderis paziņoja, ka viņš jau ir apturējis astoņus karus, un "devītais jau ir ceļā", acīmredzot atsaucoties uz Krievijas karu pret Ukrainu.
5. decembrī 2026. gada Pasaules kausa izlozē prezidentam Donaldam Trampam tika piešķirta jaunā FIFA miera balva, piešķirot futbola turnīra spēļu norises vietai vēl lielāku trampisku noskaņu.
Tramps, kurš atklāti cīnījās par Nobela Miera prēmiju, ļoti gaidīja, ka saņems jaunizveidoto FIFA balvu. FIFA prezidents Džanni Infantino, Trampa tuvs sabiedrotais, ir teicis, ka, viņaprāt, Trampam vajadzēja saņemt Nobela prēmiju par centieniem panākt pamieru Gazā.
Piešķirot balvu, Infantino teica Trampam, ka tā ir "skaista medaļa tev, ko vari nēsāt visur, kur vēlies doties". Tramps nekavējoties uzkāra medaļu sev kaklā. Apliecība, ko Infantino pasniedza Trampam, atzīst ASV prezidenta rīcību, "veicinot mieru un vienotību visā pasaulē".
Infantino arī pasniedza Trampam zelta trofeju ar viņa vārdu, kurā attēlotas rokas, kas paceļ pasauli. "Jūs noteikti esat pelnījis pirmo FIFA Miera balvu par savu rīcību, par to, ko esat savā ceļā panācis," sacīja Infantino, kurš runāja pēc tam, kad tika demonstrēts video, kurā redzama Trampa tikšanās ar pasaules līderiem no valstīm, kuru konfliktu risināšanā viņš ir uzņēmies atbildību.
Tramps savā īsajā piezīmē pateicās savai ģimenei, tostarp sievai, pirmajai lēdijai Melānijai Trampai, un uzslavēja pārējo divu uzņēmējvalstu līderus — Kanādas premjerministru Marku Kārniju un Meksikas prezidenti Klaudiju Šeinbaumu, sakot, ka koordinācija ar valstīm ir bijusi "izcila".
"Šis patiesi ir viens no lielākajiem pagodinājumiem manā dzīvē," sacīja Tramps, piebilstot, ka "vissvarīgākais ir tas, ka es vienkārši vēlos pateikties visiem. Pasaule tagad ir drošāka vieta."
Infantino bieži ir runājis par futbolu kā pasaules vienotāju, taču balva ir atkāpšanās no federācijas tradicionālās uzmanības uz sportu.
Infantino ir bieži apmeklējis Ovālo kabinetu, tostarp novembrī, kad administrācija paziņoja par jauniem centieniem paātrināt vīzu apstrādi Pasaules kausa apmeklētājiem. Infantino janvārī Trampa inaugurācijā ieņēma galveno vietu, un FIFA ir atvērusi biroju Trampa tornī Manhetenā.
FIFA nav sniegusi sīkāku informāciju par uzvarētāja izvēles procesu. Kad Infantino pagājušajā mēnesī pirmo reizi paziņoja, ka organizācija piešķirs miera balvu, dažas no tās augstākā ranga amatpersonām bija pārsteigtas, uzzinot par to no plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem.
FIFA prezidents ceturtdien apmeklēja arī nesen pārdēvēto Donalda Dž. Trampa Miera institūtu Vašingtonā, kur Tramps un Kongo Demokrātiskās Republikas un Ruandas līderi parakstīja vienošanos, kuras mērķis ir izbeigt konfliktu Kongo austrumos.
FIFA balva Trampam tika piešķirta nedēļas laikā, kad viņa administrācija ir iesaistījusies starpvalstu diplomātijā, lai mēģinātu izbeigt karu Ukrainā, vienlaikus tiekot rūpīgi pārbaudīta par nāvējošiem uzbrukumiem iespējamiem narkotiku kuģiem Karību jūras reģionā un Trampam pastiprinot savu retoriku pret imigrantiem.
Nobela miera balva šogad tika piešķirta Venecuēlas opozīcijas līderei Marijai Korinai Mačado, kura neilgi pēc balvas paziņošanas paziņoja, ka daļēji to velta Trampam par "viņa apņēmīgo atbalstu mūsu lietai". Mačado saņems balvu tradicionālajā Nobela Miera prēmijas pasniegšanas ceremonijā Oslo, Norvēģijā, 10. decembrī.