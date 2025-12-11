Sandis Vilmanis gūst vārtus un kļūst par trešo zvaigzni AHL mačā
Latvijas uzbrucējs Sandis Vilmanis trešdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā izcēlās ar gūtiem vārtiem, viņa pārstāvētajai Šarlotas "Checkers" izcīnot uzvaru.
"Checkers" savā laukumā ar 4:0 (1:0, 0:0, 3:0) pieveica Klīvlendas "Monsters" komandu, bet Vilmanis tika atzīts par mača trešo zvaigzni.
Latviešu uzbrucējs spēles 43. minūtē guva mājinieku otros vārtus. Kopumā viņam divi metieni vārtu rāmi un pozitīvs lietderības koeficientu +2.
Vēl vienā AHL mačā ar rezultatīvu piespēli izcēlās Dans Ločmelis, palīdzot Providensas "Bruins" viesos ar 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) pārspēt cita latviešu uzbrucēja Ērika Mateiko pārstāvēto Heršijas "Bears".
Ločmelis asistēja komandas trešo vārtu guvumā spēles 55. minūtē un maču noslēdza ar diviem metieniem pa vārtiem un pozītīvu lietderības koeficientu +1. Mateiko statistikas ailītēs neatzīmējās.
Pie uzvarām citās spēlēs trešdien tika arī Latvijas uzbrucēju Eduarda Tralmaka pārstāvētā Grendrepidsas "Griffins" vienība un Raivja Ansona komanda Vilksbāras/Skrentonas "Penguins".
Līgas līdere "Griffins" mājās ar 6:4 (1:1, 1:0, 4:3) pārspēja Milvoki "Admirals", bet "Penguins" viesos ar 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) pieveica Hārtfordas "Wolf Pack".
Tralmaks spēli noslēdza ar trim metieniem pa vārtiem un pozitīvu lietderības koeficientu +1, bet Ansons laukumā nedevās.
Tralmaka, Ansona un Ločmeļa komandas līgā ieņem pirmās trīs vietas kopvērtējuma tabulā.