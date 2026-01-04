Ļoti ietekmīgas Baltā nama amatpersonas sieva paziņo, kura teritorija būs nākamā pēc Venecuēlas
Pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps sarīkoja “specoperāciju” Venecuēlā, sagūstot tās prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu, daudzi vaicā, vai Amerikas apetīte ar to aprobežosies. Ļoti ietekmīgās Baltā nama amatpersonas Stīvena Millera sieva sniegusi atbildi.
Baltā nama aparāta vadītāja vietnieka politikas jautājumos Stīvena Millera sieva Ketija mikroblogošanas vietnē “X” publicēja Grenlandes karti ASV karoga krāsās. Publicēto attēlu Millere papildināja ar parakstu “drīz”.
ASV spēki 3. janvārī veica gaisa triecienus Venecuēlas galvaspilsētā Karakasā un nogādāja savā teritorijā Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu, bet Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus. Tramps citas valsts līdera sagrābšanu pamatoja ar apsūdzībām, ka Venecuēla ir atbildīga par daudzu cilvēku nāvi ASV narkotiku lietošanas dēļ.
Jāpiebilst, ka viens no agresīvākajiem "vanagiem" pašreizējā ASV politiskajā elitē Stīvens Millers ir ASV prezidenta Donalda Trampa padomnieks iekšzemes drošības jautājumos un Trampa pirmās prezidentūras laikā bija galvenais atbildīgais par Trampa runu tekstiem. Galēji labējo Milleru uzskata par vienu no visietekmīgākajām personām Trampa administrācijā un tā dēvētajā MAGA ("Padarīsim Ameriku atkal diženu") kustībā. Savukārt viņa sieva Ketija bija Trampa pirmā viceprezidenta Maika Pensa preses sekretāre.
Decembra beigās Tramps iecēla Luiziānas štata gubernatoru Džefu Lendriju par īpašo sūtni Grenlandes jautājumos. “Džefs saprot, cik būtiska mūsu nacionālajai drošībai ir Grenlande, un viņš stingri aizstāvēs mūsu valsts intereses mūsu sabiedroto un visas pasaules drošībai un izdzīvošanai,” toreiz paziņoja Tramps. Savukārt Lendrijs pauda lepnumu par izrādīto godu “pildīt pienākumus šajā brīvprātīgajā amatā, lai padarītu Grenlandi par ASV daļu”.
Pēc atgriešanās Baltajā namā Tramps vairākkārt paziņojis, ka Dānijas pārvaldītajai Grenlandei būtu jānonāk ASV īpašumā, turklāt nav izslēdzis pielieto militāru spēku, lai šo milzīgo salu atņemtu ASV NATO bloka sabiedrotajai Dānijai. Augustā Dānijas amatpersonas izsauca ASV vēstnieku saistībā ar to, ka vismaz trīs ar Trampu saistīti cilvēki Grenlandē ir veikuši slepenas ietekmes operācijas.