Lomažs gūst 18 punktus dramatiskā uzvarā Eirokausa mačā pret Bagatska klubu
Latvijas basketbolists Rihards Lomažs trešdien ULEB Eirokausa mačā izcēlās ar 18 punktiem un palīdzēja Klaipēdas "Neptūnas"ar 103:87 (16:30, 24:16, 24:19, 19:18, 20:4) pārspēt Ainara Bagatska trenēto Vroclavas "Slask".
Lomažs spēlēja 38 minūtes un 21 sekundi un realizēja septiņus no 13 divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī četras atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, trīs kļūdas, divas piezīmes un trīs izprovocēti sodi, iekrājot efektivitātes koeficientu 13.
Klaipēdas vienībā vairāk par Latvijas basketbolistu guva tikai Arns Velička, kurš noslēdza maču ar 22 punktiem, bet vēl 16 punktus pievienoja Aurims Majausks.
Vroclavas komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem, sešām rezultatīvām piespēlēm un 12 izprovocētām piezīmēm bija Kadri Grejs.
Trešdien vēl Mārča Šteinberga pārstāvētā Manrezas "Baxi" uzņems Ļubļanas "Olimpija".
A grupā "Neptūnas" ar bilanci 5-5 atrodas piektajā vietā, par vienu pozīciju zemāk ar četrām uzvarām deviņās cīņās ir "Baxi", bet "Slask" ar četrām uzvarām desmit dueļos ierindojas devītajā pozīcijā.
Komandas ir sadalītas divās grupās pa desmit komandām. "Play-off" sasniedz katras grupas sešas labākās komandas. Pirmās un otrās vietas ieguvējas uzreiz nodrošina vietu ceturtdaļfinālā, bet pārējās vienības vispirms aizvada astotdaļfināla mačus.
Pērn Eirokausā uzvarēja Telavivas "Hapoel" no Izraēlas, kas finālsērijā ar 2-0 pārspēja Spānijas vienību "Gran Canaria" un ieguva tiesības spēlēt ULEB spēcīgākajā turnīrā Eirolīgā.