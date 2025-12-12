Uz 2028. gada olimpisko spēļu 3x3 basketbola turnīru sešas ceļazīmes tiks izcīnītas kvalifikācijas turnīros
Uz 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu 3x3 basketbola turnīru tiks mainīta kvalifikācijas sistēma un sešas no 11 ceļazīmēm varēs izcīnīt četros kvalifikācijas turnīros, ziņo Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA).
Gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē sacentīsies pa 12 komandām, no kurām šobrīd vieta ir garantēta jau ASV vienībām.
No atlikušajām 11 vietām turnīrā piecas vietas tiks piešķirtas valstu komandām, kas 2027. gada decembrī atradīsies visaugstāk rangā, ņemot vērā reģionālo sadalījumu. Ņemot vērā rangu, varēs kvalificēties pa vienai komandai no Āfrikas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas reģiona, Eiropas un divas vienības no Āzijas un Klusā okeāna reģiona.
Vēl sešas ceļazīmes tiks sadalītas četros kvalifikācijas turnīros, kas norisināsies no 2028. gada marta līdz jūnijam. Pa divām ceļazīmēm tiks sadalīts divos olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīros, bet vēl pa vienai ceļazīmei varēs izcīnīt vēl divos turnīros.
2024. gada Parīzes olimpiskajās spēlēs zelta godalgas izcīnīja Nīderlandes 3x3 basketbolisti un Vācijas 3x3 basketbolistes.