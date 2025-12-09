Patrīcija Eiduka uzskata, ka sezonas sākumā spērusi soļus uz priekšu atgūšanās procesā
Latvijas distanču slēpotāja Patrīcija Eiduka ir apmierināta ar sasniegto rezultātu Pasaules kausa otrajā posmā, taču arī gribētu nostartēt labāk, vēsta sportistes komanda.
Pagājušajā nedēļas nogalē Norvēģijā Pasaules kausa otrajā posmā Eiduka izcīnīja 29. vietu desmit kilometru distancē brīvajā stilā ar atsevišķu startu. "Nevaru teikt, ka būtu priecīga par rezultātu, bet kopumā sacensības bija labas un slēpojums bija ātrs. Rezultāti bija neierasti blīvi sievietēm, bez maz tik blīvi kā vīriešiem. Gribējās druciņ labāk nostartēt," atzina Eiduka.
"Pati jutos labi. Slēpes bija labi iesmērētas. Trase bija diezgan smaga. Kopumā viss ir kārtībā. Varu teikt, ka esmu spērusi vēl vienu soli uz priekšu savā atgūšanās procesā," viņa turpināja. Šajā nedēļas nogalē norisināsies Pasaules kausa posms Šveicē, un sportiste norādīja, ka startēs sprinta sacensībās un desmit kilometros brīvajā stilā.
Pirmo divu posmu laikā Eiduka kopvērtējumā izcīnījusi 70 punktus, kas viņu ierindo 55. vietā. Kopvērtējuma līdere ar 512 punktiem ir amerikāniete Džesija Diginsa, kam ar 495 punktiem seko zviedriete Mo Ilara un viņas tautiete Jonna Sundlinga (422 punkti).
Pēc Pasaules kausa posma Šveicē decembra pēdējā nedēļā Itālijas pilsētā Toblahā sāksies prestižais "Tour de Ski" seriāls. Janvārī notiks Pasaules kausa posmi Vācijas trasē Oberhofā un Šveices ciematiņā Gomsā, bet pēc tam labākie distanču slēpotāji no 7. līdz 22. februārim sacentīsies Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs.
Pēc olimpiskajām spēlēm Pasaules kausa sacensības notiks arī Zviedrijas trasē Fālunā, Norvēģijas pilsētās Drammenā un Oslo, kā arī ASV pilsētā Leikplesidā.