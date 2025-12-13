VIDEO: Tīna Graudiņa atklāj, kādā jomā varētu darboties pēc sportistes karjeras beigšanas
Pasaules čempione pludmales volejbolā Tīna Graudiņa sarunā ar Andri Buli šovā "Slavenības. Bez filtra" atklāj - lai gan turpina gūt panākumus sportā, jau vairākus gadus viņa aktīvi plāno karjeru, kas sekos pēc profesionālās sportistes gaitām.
Graudiņa stāsta, ka viņa sāka gatavoties dzīvei pēc sporta jau krietnu laiku pirms pasaules čempiones titula iegūšanas. Viņa ieguvusi politikas zinātnes grādu, kas sniedz plašāku redzējumu karjeras iespējām ārpus sporta laukuma. Turklāt sportiste praktizējās Latvijas pārstāvniecībā ANO Ņujorkā, gūstot pirmo pieredzi starptautiskajā politikā un diplomātijā. Viņa atzīst: "Es zināju, ka mans CV ir praktiski tukšs – protams, varu sarakstīt medaļas, bet reālajā dzīvē cilvēkiem tas īsti neinteresē. Man bija svarīgi izmantot laiku un iedēstīt sēklu nākotnei – vai tas ir bizness, sabiedriskais darbs vai sporta vadība."
Darbs ANO nodrošināja vērtīgu ieskatu ikdienas darbā, kur pavisam atšķirīgā ritmā norisinās dokumentu analīze, sagatavošana un starptautiskā sadarbība. Graudiņa arī atzīst, ka neliela atpūta no profesionālā volejbola bijusi noderīga. Šī pauze ļāva atgūt fiziskos un emocionālos spēkus, pavērot sportu no cita skatpunkta un ar jaunu enerģiju atgriezties sacensību laukumā. "Tad, kad es biju paņēmusi pauzi no volejbola, man bija tāds motivācijas uzplūdums – benzīns iet uz priekšu! Sāku domāt, vai tik man nevajag atkal paņemt kādu trīs mēnešu pauzi, lai sajustu to lielo enerģiju iet uz priekšu," viņa dalās pārdomās.
Pēc sportistes domām, šis svaigais skatījums arī palīdzēja sasniegt izcilos rezultātus, kas vainagojās pasaules čempiones titulā. Tīna pagaidām nesteidzas pieņemt stingru lēmumu par savu nākotnes karjeru. "Tās opcijas ir tik daudz, ka man vajag pašai sevī ieklausīties," viņa norāda. Kamēr sportiste aktīvi turpina savu karjeru pludmales volejbolā, viņa nebaidās plānot arī tālāk par šī brīža turnīriem.
