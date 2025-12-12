Šilova pārstāvētā “Penguins” aizmaina Džariju uz “Oilers”, pretī iegūst Skineru
foto: Getty Images via AFP
"Penguins" maiņas darījumā ar "Oilers" tiek pie Skinera.
Šilova pārstāvētā “Penguins” aizmaina Džariju uz “Oilers”, pretī iegūst Skineru

Latvijas vārtsarga Artūra Šilova pārstāvētā Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienība Pitsburgas "Penguins" aizmainījusi otro vārtsargu Tristanu Džariju uz Edmontonas "Oilers", pretī saņemot Edmontonas vienības vārtsargu Stjuartu Skineru, ziņo ASV hokeja apskatnieks Frenks Seravalli.

Serivalli, atsaucoties uz saviem avotiem, vēsta, ka "Penguins" maiņas darījumā iesaistījusi arī vēl kādu spēlētāju.

"Penguins" pavēstīja, ka maiņas darījumā arī tika pie aizsarga Breta Kulaka un 2029. gada drafta otrās kārtas izvēles, bet "Oilers" bez Džarija sastāvu varēs papildināt arī ar uzbrucēju Semu Pulēnu.

Bijušais Šilova komandas biedrs Džarijs šosezon 14 spēlēs vidēji atvairījis 90,9% metienu un ielaidis 2,66, ripas, palīdzot Pitsburgas vienībai izcīnīt deviņas uzvaras. Viņam šī "Penguins" rindās bija desmitā sezona pēc kārtas.

Tikmēr Skiners sezonas ievadā "Oilers" vārtus sargājis 23 mačos un caurmērā ticis galā ar 89,1% metienu, ielaižot 2,83 vārtus.

"Penguins" ar 35 punktiem 29 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā ierindojas astotajā pozīcijā.

