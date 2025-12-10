"Arsenal" turpina perfekto Čempionu līgas kampaņu; Madrides "Real" klūp savā laukumā
Londonas "Arsenal" futbolisti trešdien UEFA Čempionu līgas mačā izcīnīja sesto panākumu pēc kārtas, kamēr citā spēlē Mančestras "City" apspēlēja Madrides "Real".
"Arsenal" viesos ar 3:0 (1:0) pārspēja Beļģijas vienību "Club Brugge". Londonas komandu 25. minūtē vadībā izvirzīja Čukvunonso Madueke, kurš otrā puslaika ievadā pēc spēlētām nepilnām divām minūtēm dubultoja "Arsenal" pārsvaru, abos vārtu guvumos asistējot Martinam Subimendi. Nedaudz mazāk kā desmit minūtes pēc otrajiem gūtajiem vārtiem "Club Brugge" vārtos bumbu vēl raidīja Gabriels Martinelli, "Arsenal" tiekot pie drošas uzvaras.
Citā mačā "City" izbraukumā ar 2:1 (2:1) apspēlēja Madrides "Real". Madridiešus 28. minūtē vadībā izvirzīja Rodrigu, taču jau 35. minūtē Mančestras komanda panāca neizšķirtu, kad pirmais pie atlēkušās bumbas bija Niko O'Railijs, nogādājot to mājinieku vārtos. "City" uzvaru nesošos vārtus guva pirmā puslaika izskaņā, 11 metru soda sitienu precīzi izpildot Ērlingam Holannam. Norvēģu uzbrucējs pirms tam tika nogāzts soda laukumā, sākotnēji tiesnesim neapturot spēli, taču pēc VAR iesaistes tika konstatēts pārkāpums, un uz "Real" vārtiem tika nozīmēta "pendele".
Vēl Bilbao "Athletic" mājās ar 0:0 (0:0) spēlēja neizšķirti ar pagājušās sezonas čempioni Parīzes "Saint-Germain" (PSG).
Pēc sešām spēļu kārtām vienīgā punktus nezaudējusī komanda ir "Arsenal", kas ar 18 punktiem ir turnīra tabulas līdere. Minhenes "Bayern" ar 15 punktiem ir otrā, bet pa 13 punktiem iekrājušas PSG, "City" un Bergāmo "Atalanta".
Pamatturnīrs beigsies janvāra beigās. Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļūs astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls nākamā gada maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".