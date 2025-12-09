IIHF skaidro, kāpēc Milānas olimpiskajās spēlēs hokeja laukumi būs mazāki
Hokeja mači nākamā gada olimpiskajās spēlēs norisināsies uz nedaudz īsākiem laukumiem nekā ierasts Nacionālajā hokeja līgā (NHL), apstiprinājuši sacensību rīkotāji.
Jau ziņots, ka Milānas spēlēs gan vīriešu, gan sieviešu hokeja turnīrā spēļu laukumi būs 60x26 metrus lieli, kamēr NHL standarta laukuma izmēri ir 60,96x25,9 metri. Vienojoties par NHL dalību ziemas spēlēs, tika parakstīta vienošanos, kurā laukumu izmēri tika noteikti pēc NHL standartiem.
Starptautiskā Hokeja federācija (IIHF) ir apstiprinājusi 2026. gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpisko spēļu ledus laukumus, kas atbilst organizācijas standarta izmēriem un kādus novembrī divās spēlēs Stokholmā izmantoja NHL klubi Pitsburgas "Penguins" un Nešvilas "Predators". IIHF uz NHL izmēru laukumiem olimpiskajās spēlēs pārgāja 2018. gadā, un tos atkal izmantoja 2022. gadā. Nākamā gada februārī gaidāmajās spēlēs NHL hokejisti pirmo reizi piedalīsies olimpiskajās spēlēs kopš 2014. gada.
"Lai gan šie izmēri nedaudz atšķiras no tipiskās NHL ledus halles, tie atbilst IIHF noteikumiem, atbilst 2022. gada Pekinas ziemas olimpiskajās spēlēs izmantotajam ledus halles izmēram un pilnībā atbilst izmēriem, ko NHL pieprasa kā daļu no tās Globālās sērijas spēļu arēnu specifikācijām," norādīja federācija. "Visas iesaistītās puses - IIHF, organizācijas komiteja, NHL, NHL Spēlētāju asociācija (NHLPA), Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) un attiecīgās spēļu norises vietu iestādes - ir vienisprātis, ka slidotavu specifikāciju atšķirības ir nenozīmīgas un tām nevajadzētu ietekmēt ne spēlētāju drošību, ne spēļu kvalitāti."
Hokejs olimpiskajās spēlēs 1998., 2006. un 2014. gadā tika spēlēts uz IIHF standarta ledus ar izmēriem 60x30 metri, ar nelielām atšķirībām 2002. gadā Soltleiksitijā. Vankūverā 2010. gadā hokejs tika spēlēts uz NHL izmēra ledus esošo arēnu dēļ. "Katrai komandai tas ir vienāds, un, manuprāt, tas ir galvenais," aģentūrai Associated Press (AP) sacīja Somijas vīriešu hokeja ģenerālmenedžeris Jere Lehtinens. "Mūsu treneriem varbūt tas ir interesantāk un kaut kam jāpievērš lielāka uzmanība."
Kanādas izlases ģenerālmenedžeris Dags Ārmstrongs pirmo reizi par to, ka ledus izmērs nedaudz atšķiras no NHL regulārā ledus izmēra, runāja podkāstā septembra sākumā un pēc tam oktobrī to apsprieda vēlreiz. Savukārt viens no Kanādas izlases treneriem Pīters DeBūrs nesen radio raidījumā aizsāka šo tēmu, uzdodot jautājumus par to, kāpēc ledus nav NHL izmēra.
Ledus izmēri februārī būs vienādi abās hokeja arēnās - galvenajā arēnā, kas vēl tiek būvēta, un mazākajā, pagaidu arēnā, kas atrodas izstāžu centrā. Šobrīd vēl notiek jaunās 16 000 skatītāju ietilpīgās halles - Santadžulijas arēnas Milānas nomalē būvniecība, un organizatori norādījuši, ka viņiem neesot "plāna B".
Izmēģinājuma turnīru nācās pārcelt uz "Rho" ledus hokeja arēnu, un jauni izmēģinājuma turnīri galvenajā arēnā nav plānoti līdz 9.-11. janvārim, mazāk nekā mēnesi pirms pašām spēlēm. Darbinieki piektdien, vēl tikai trīs dienas pirms IIHF B grupas pasaules U-20 čempionāta, kas kalpos kā pārbaudes turnīrs, turpināja veikt pēdējos darbus "Rho" hallē.
Starptautiskā Olimpiskā komiteja jau paziņojusi, ka no 9. līdz 11. janvārim vēl nepabeigtaja arēna notiks "Final Four" izspēle "Serie A" čempionātā un Itālijas kausa izcīņā. Ar šīm spēlēm plānots arī pārbaudīt jaunās arēnas ledus kvalitāti un citus apstākļus.
"Mēs apzināmies, ka viņi nedaudz atpaliek no grafika, taču pieņemam, ka viss tiks padarīts," pagājušajā nedēļā sacīja Kanādas vīriešu izlases trenera palīgs Brūss Kasidijs. NHL komisāra vietnieks gan iepriekš atklāja, ka gadījumā, ja galveno halli nepabeigs laikā, līgas hokejisti uz Milānu nedosies.
Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs notiks no 11. līdz 22. februārim. Sieviešu turnīrs notiks no 5. līdz 19. februārim. Vīriešu turnīrā startēs arī Latvijas izlase, kas ielozēta C grupā un Milānā tiksies ar ASV, Vācijas un Dānijas hokejistiem.