Baiba Bendika kļūdās divos šāvienos, bet Austrijas sprintā pārliecinoši ieslēpo punktos
Latvijas biatloniste Baiba Bendika piektdien Austrijā Pasaules kausa posmā izcīnīja 27. vietu 7,5 kilometru sprintā un kvalificējās iedzīšanas sacensībās, bet Annija Sabule un Sanita Buliņa ierindojās attiecīgi 63. un 89. pozīcijā.
Par uzvarētāju kļuva Francijas biatloniste Lū Žanmono, kura abās ugunslīnijās aizvēra visus mērķus un finišu sasniedza pēc 19 minūtēm un 59,4 sekundēm. Viņa par 15,3 sekundēm pārspēja norvēģieti Māreni Kirkeidi, bet zviedriete Anna Magnusone piekāpās 16,1 sekundi un noslēdza labāko trijnieku.
Bendika šaušanā guļus netrāpīja diviem mērķiem, finišējot 27. vietā un uzvarētājai zaudējot minūti un 20,3 sekundes. Sabule šaušanā guļus šāva garām vienu reizi un šaušanā stāvus aizvēra visus mērķus, bet finišā atpalika no Žanmono divas minūtes un 19,4 sekundes. Buliņa šaušanā guļus kļūdījās trīs reizes, stāvus šaušanā kļūdījās vēlreiz un finišā piekāpās francūzietei trīs minūtes un 7,8 sekundes, kas deva 89. pozīciju 105 sportistu konkurencē.
Pirmajās sezonas sprinta sacensībās pagājušajā nedēļā Bendika ieņēma 20. vietu, bet Estere Volfa un Elza Bleidele finišēja attiecīgi 44. un 79. vietā. Uzvaru izcīnīja somiete Suvi Minkinena.
Jau ziņots, ka Renārs Birkentāls piektdien Austrijā izcīnīja 46. vietu desmit kilometru sprintā, iekļūstot iedzīšanā, Aleksandrs Patrijuks ieņēma 61. un Rihards Lozbers - 80. vietu. Sestdien vīrieši sacentīsies 12,5 kilometru iedzīšanā un biatlonistes spēkosies 4x6 kilometru komandu stafetē, bet svētdien paredzēta desmit kilometru iedzīšana sievietēm un 4x7,5 kilometru komandu stafete vīriešiem. Pasaules kausa posmā Hohfilcenē Andrejs Rastorgujevs nestartē pleca savainojuma dēļ.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Nākamnedēļ biatlonisti sacentīsies Francijas trasē Ansī. Pēc jaunā gada notiks Pasaules kausa sacensības Vācijas trasēs Oberhofā un Rūpoldingā, kā arī Čehijas pilsētā Nove Mesto. No 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.