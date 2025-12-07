Pļaviņš un Fokerots atspēlē sešas mačbumbas un sezonas pēdējā "Elite 16" turnīra pusfinālā pieveic galvenos favorītus
Latvijas duets Mārtiņš Pļaviņš/Kristiāns Fokerots svētdien Brazīlijā profesionālās pludmales volejbola tūres (BPT) "Elite 16" turnīrā sasniedza finālu. Latvijas duets, kas turnīrā ir izsēts ar otro numuru, ar 2-1 (15:21, 30:28, 15:10) guva virsroku pār galvenajiem favorītiem brazīliešiem Evandru Oliveiru un Arturu Lanči.
Otrajā setā Pļaviņš/Fokerots atspēlēja sešas mačbumbas, liedzot pretiniekiem iekļūt finālā. Šiem pašiem brazīliešiem Latvijas duets Itapemā ar 0-2 (18:21, 18:21) jau piekāpās izslēgšanas spēļu otrajā kārtā, taču kā laimīgie zaudētāji iekļuva ceturtdaļfinālā.
Finālā plkst. 22 pēc Latvijas laika būs spēkošanās pret francūžiem Eluānu Šuihu-Barbesu/Žoadelu Gardoku (16.).
Jau ziņots, ka grupas spēlēs latvieši ar 2-1 (21:18, 18:21, 17:15) pārspēja kvalifikāciju pārvarējušos poļus Pjotru Kantoru un Filipu Lejavu (23.) un ar 2-0 (21:16, 21:14) austriešus Aleksanderu Horstu un Moricu Pristaucu-Telsnigu (11.), kļūstot par grupas uzvarētājiem. Pēc zaudējuma "play-off" otrajā kārtā latvieši kā laimīgie zaudētāji iekļuva ceturtdaļfinālā, kurā ar 2-0 (21:18, 24:22) pieveica čīliešus Marko un Estevanu Grimaltus (4.).
Pamatturnīrā 24 dueti, sadalīti sešās apakšgrupās, cīnījās par 18 vietām izslēgšanas turnīrā, grupu uzvarētājiem uzreiz iekļūstot otrajā kārtā.
Turnīrs Itapemā profesionālajā tūrē ir šogad pēdējās "Elite 16" sacensības.
"Pro Beach Tour" rangā pirmās ir "Elite 16" sacensības, otrās - "Challenge", trešās - "Futures" sacensības.