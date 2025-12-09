NHL vadība nosauc vēl vienu iemeslu, kas liktu nesūtīt hokejistus uz olimpiskajām spēlēm
Nacionālās hokeja līgas (NHL) komisāra Gerija Betmena vietnieks Bils Deilijs pēc tikšanās ar līgas īpašniekiem atklāja, ka tās hokejisti netiks sūtīti uz Milānas spēlēm, ja jaunās arēnas ledus izrādīsies nedrošs.
Jau ziņots, ka neilgi pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm par apspriestāko tematu kļuvis hokeja turnīrs. Tajā pirmo reizi kopš 2014. gada plāno spēlēt Nacionālās hokeja līgas hokejisti, taču pagaidām to iespējamo atgriešanos aizēnojusi jaunās hokeja arēnas celtniecības tempi Milānā.
"Santagiulia" arēna celtniecība iekavējusies līdz pat nākamā gada janvārim, kas licis sākt šaubīties NHL par to, vai tik tiešām tās hokejisti dosies uz olimpiskajām spēlēm. Iepriekš NHL komisāra vietnieks Bils Deilijs sniedza konkrētu atbildi, vai iespējama arī līgas spēlētāju nedošanās. "Ja arēna nebūs pabeigta, tad mūsu hokejisti uz spēlēm nebrauks."
Pirmdien, 9. decembrī, tiekoties ar NHL īpašniekiem, Deilijs atkārtojis šo tēzi, to papildinot gan ar vēl vienu priekšnosacījumu. "Ja spēlētāji jutīs, ka ledus nav drošs, mēs nespēlēsim. Tas ir tik vienkārši," pauda funkcionārs. Jāmin, ka jaunajā arēnā gandrīz trīs nedēļu garumā tiks aizvadītas līdz pat trim spēlēm dienā. Tās aizkavētā pabeigšana var sēt šaubas par ledus kvalitāti, ko plāno pārbaudīt no 9. līdz 11. janvāra ar Itālijas kausa un vietējās nozīmes turnīra "Final Four" izspēli.
"Mēs esam piedāvājuši un viņi izmantojuši mūsu ledus sagatavošanas ekspertus. Principā mēs visus savus prātus esam aizsūtījuši uz Milānu, lai tur tiktu arēna pabeigta tā, lai būtu akceptējama NHL hokejistiem. Esmu piesardzīgi optimistisks, ka šī mūsu iesaistīšanās var nest rezultātu," turpināja Deilijs. NHL vēros klātienē testa turnīrus janvāra sākumā, turklāt ieklātais ledus tai būs pieejams jebkurā brīdī.
Bez problēmām ar "Santagiulia" arēnas pabeigšanu iepriekš tika ziņots, ka Milānas olimpiskajās spēlēs arī laukuma izmēri nebūs tādi, kādi tie ir NHL. Starptautiskā Ledus hokeja federācija sniegusi skaidrojumu, minot, ka šāda izmēra ledus bija arī iepriekšējās olimpiskajās spēlēs, kā arī "Global Games" ietvaros, NHL aizvadot atsevišķas regulārā turnīra spēles Eiropā.
NHL komisāra vietnieks atklāja, ka par samazināto laukuma izmēru viņi uzzinājuši vien pagājušonedēļ jeb decembra ievadā. Viņš pauda, ka, esot uz vietas, nelielā izmēra atšķirība neesot pamanīta. "Spēlētāju asociācija veica aptauju hokejistu vidū, kuri neuzskatīja, ka atšķirīgāks laukuma izmērs būtu liela problēma," atklāja Deilijs, gan sakot, ka NHL sagaidot tās laukuma izmērus uz 2030. gada ziemas spēlēm Francijā.
Atgriežoties pie funkcionāra teiktā, ka ledus nedrošības dēļ varētu nesūtīt tās hokejistus uz spēlēm, alternatīva plāna viņiem gan neesot. Respektīvi, nav domāts, vai mainīt līgas regulārā turnīra izspēles kalendāru. Tajā olimpisko spēļu laikā paredzēts divu nedēļu pārtraukums. "Šādās ārkārtas situācijās iepriekš esam spējuši atrast veiksmīgus risinājumus. Esmu pārliecināts, ka tādu spēsim rast arī šoreiz."
Gadījumā, ja NHL hokejisti tomēr nebrauktu uz olimpiskajām spēlēm, tas krietni ietekmētu Latvijas hokeja izlases sastāvu. NHL šobrīd spēlē veseli seši hokejisti - vārtsargi Elvis Merzļikins un Artūrs Šilovs, aizsargs Uvis Balinskis, kā arī uzbrucēji Zemgus Girgensons, Rodrigo Ābols un Teodors Bļugers. Ar NHL līgumiem vēl ir arī Dans Ločmelis, Anrī Ravinskis, Eduards Tralmaks, Ēriks Mateiko, Sandis Vilmanis un Raivis Ansons - viņi visi gan spēlē savu klubu fārmklubos Amerikas hokeja līgā. Šāds lēmums ietekmētu arī citas olimpiskā turnīra dalībnieces.
Latvijas hokeja izlase Milānas ziemas olimpiskajās spēlēs vienā grupā spēlēs pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm.