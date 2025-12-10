"VEF Rīga" izcīna savu pirmo uzvaru FIBA Čempionu līgā, saglabājot cerības sasniegt "play-in" kārtu
Latvijas basketbola klubs "VEF Rīga" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas pamatturnīra piektajā mačā ar 76:72 (19:20, 20:8, 18:21, 19:13) pārspēja Ungārijas komandu "Szolnoki", saglabājot cerības sasniegt "play-in" kārtu.
Starp uzvarētājiem rezultatīvākais ar 19 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām bija Kristaps Ķilps, Iļja Sidorovs pievienoja 17 punktus, bet Arnaldo Toro Barea iekrāja deviņus punktus un 18 bumbas zem groziem. Ungārijas komandā ar 17 punktiem izcēlās Ostons Bārnss un Breidijs Skīns, kurš arī izcīnīja 11 atlēkušās bumbas.
Pē neliela viesu izrāviena trešās ceturtdaļas otrajā pusē noslēdzošās ceturtdaļas sākumā laukuma saimnieki atkal atguva +12, taču turpinājumā Ungārijas vienība atkal atspēlējās, samazinot "vefiešu" pārsvaru līdz pieciem punktiem.
Pēc 6:0 izrāviena divu minūšu laikā "VEF Rīga" pusotru minūti līdz pamatlaika beigām tika pie +11, nosargājot pārsvaru līdz finālsvilpei.
F grupā līdere ar četrām uzvarām tikpat spēlēs ir Atēnu AEK, Levices "Patrioti" un "Szolniki" ir divi panākumi attiecīgi četrās un piecās spēlēs, bet "VEF Rīga" ir viena uzvara piecās cīņās. Lai cerētu uz iekļūšanu "play-in" kārtā "VEF Rīga" obligāti jāizcīna uzvara noslēdzošajā grupas spēlē pret "Patrioti".
Iepriekšējās četrās F grupas cīņās "VEF Rīga" ar 53:69 piekāpās Atēnu AEK vienība, ar 73:92 zaudēja kvalifikāciju pārvarējušajai Slovākijas vienībai Levices "Patrioti", ar 76:77 zaudēja Ungārijas komandai "Szolnoki" un ar 64:95 vēlreiz piekāpās AEK, piedzīvojot četrus zaudējumus pēc kārtas un tikpat kā zaudējot izredzes iekļūt "play in" kārtā.
Iepriekšējā sezonā "VEF Rīga" savā sestajā Čempionu līgas sezonā netika tālāk par pirmo posmu, ieņemot pēdējo vietu grupā, kurā bija jātiekas ar AEK, Bonnas "Telekom" un Izraēlas komandu Ramatganas "Maccabi", bet Ungārijas komanda FIBA Eiropas kausa grupā piedzīvoja sešus zaudējumu spēlēs ar Saloniku PAOK, "Porto" no Portugāles un Beļģijas vienību Haseltas "Hubo Limburg United" un nākamajā sacensību kārtā neiekļuva.
Pamatturnīra pirmajā posmā 32 komandas ir sadalītas astoņās apakšgrupās. Grupu uzvarētājas nodrošina vietu otrajā posmā, bet vēl astoņas komandas tiks noskaidrotas "play-in" kārtā, kurā piedalīsies otro un trešo vietu grupās ieņēmušās vienības. Pēdējo vietu grupās ieņēmušajām komandām turnīrs būs beidzies. Iepriekšējā sezonā turnīrā otro gadu pēc kārtas uzvarēja Malagas "Unicaja", kas finālā ar 83:67 pārspēja Stambulas "Galatasaray" basketbolistus.