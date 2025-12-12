Divkārtējā olimpiskā čempione Gisina kritienā savainojusi kakla skriemeļus
Šveices kalnu slēpotāja un divkārtējā olimpiskā čempione Mišela Gisina guvusi nopietnas traumas treniņbrauciena laikā Sanktmoricā. 32 gadus vecā sportiste lielā ātrumā nokrita pirms kreisā pagrieziena, ietriecoties drošības tīklā, un guva kakla skriemeļu savainojumu.
Pēc negadījuma viņa ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā un vēlāk pārvesta uz specializētu klīniku Cīrihē, kur tajā pašā vakarā tika veikta operācija. Lai gan trauma ir smaga, Šveices slēpošanas komanda ziņo, ka Gisina pēc operācijas spēj normāli kustināt rokas un kājas.
Negadījumā viņa guva arī citas traumas – ceļgala un plaukstas locītavas savainojumu, tomēr šobrīd galvenā uzmanība tiek veltīta kakla stabilizācijai. Ārsti vēl nevar pilnībā novērtēt traumu smagumu, bet Gisinas stāvoklis tiek uzskatīts par stabilu.
Gisinas savainojums ir smags trieciens Šveices sieviešu kalnu slēpošanas komandai, jo Mišela ir jau trešā augsta līmeņa sportiste, kura nacionālo komandu šosezon nevarēs pārstāvēt Olimpiskajās spēlēs. Iepriekš krustenisko saišu plīsuma dēļ sezonu bija spiesta pārtraukt Lara Guta-Behrami, savukārt Korīna Sūtere guva kājas traumu tajā pašā Sanktmoricā.