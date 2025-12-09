“Eurobasket 2025” rīkošana Latvijai atnesusi pamatīgu peļņu
Šodien, 9. decembrī, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēdē Latvijas Basketbola savienība (LBS) prezentēja ekonomiskās ietekmes ziņojumu par šī gada augusta beigās un septembrī Rīgā notikušo 2025. gada Eiropas čempionātu basketbolā.
Veiktajā aprēķinā konstatēts, ka turnīra sarīkošanas ekonomiskā ietekme bijusi 83 miljonu eiro vērtībā, no kā 59 miljonus ienesa ārzemju viesi, 12,4 miljonus vietējie viesi, bet 11,5 - Latvijas Basketbola savienība. Ja pasākuma tiešā ekonomiskā ietekme bijusi 83 miljonu vērtībā, tad netiešā 51,45 miljoni, paplašinātajai ietekmei esot 134,44 miljoniem eiro.
Noteikts, ka ārvalstu apmeklētāji veidoja 50,569 miljonu vērtu ietekmi uz ekonomiku, no kā 11,3 miljoni tika tērēti naktsmītņu izmaksās, 10,1 miljons biļešu iegādē, 7,7 miljoni restorānu apmeklējumos, 3,58 miljoni transporta izmaksās, 5,1 miljons pārtikas iegādē, divi miljoni atribūtikas pirkumiem, bet vēl desmit miljonus eiro veidoja citi tēriņi.
Ticis aplēsts, ka ārzemju viesa vidējie tēriņi sasnieguši 1103 eiro, Rīgā pavadot 3,6 naktis un apmeklējot vidēji 2,4 spēles. Vidējie tēriņi dienā bez biļešu iegādes sasniedza 233 eiro (66 eiro naktsmītnēs, 63 eiro citās izmaksās, 21 eiro transportā, 44 eiro restorānos, 29 eiro pārtikā, 11 eiro atribūtikā). Ja pieliek klāt vidējo biļešu iegādi, kas lēsta 71 eiro vērtībā, tad ārvalstu fans vidēji dienā Rīgā iztērēja 304 eiro.
Aplēses rāda, ka Rīgā vienā dienā visvairāk tērēja somi - ap 350 eiro. Virs 300 eiro dienā vidēji tērēja arī lietuvieši un grieķi, tieši 300 eiro turki, bet mazāk dienā šeit iztērēja Vācijas, Serbijas un Igaunijas līdzjutēji. Lai arī igauņi Rīgā bija kuplā pulkā, daudzi no tiem atbrauca uz Rīgu īstermiņā, par transportlīdzekli izvēloties auto.
Igaunijas basketbola izlases fani dodas uz "Xiaomi arēnu"
Šodien Latvijas basketbolisti Rīgā Eiropas čempionāta finālturnīra otrajā mačā tiekas ar Igauniju. Mačs "Xiaomi arēnā" sāksies plkst.18.
Ap 8,5 miljoniem eiro Latvijas ekonomikā ienāca no ārvalstu dalībniekiem. Akreditēto dati tika analizēti, ņemot vērā oficiālo akreditācijas periodu, kā arī tie papildināti ar vienu dienu pirms un vienu dienu pēc šī perioda, lai atspoguļotu komandu ierašanās un izbraukšanas dienas uz un no Latvijas. Līdz ar to konstatēts, ka kopumā Latvijā visa turnīra laikā bijuši 2267 ārzemju dalībnieki, kuri vidēji dienā tērējuši 211 eiro, pavadot vidēji 13,5 dienas. Tas nozīmē, ka to ekonomiskā ietekme ir 6,465 miljoni eiro, ko papildina 2 miljoni eiro no ārvalstu federāciju un organizāciju maksājumiem.
Visu secinot, ticis noteikts, ka “EuroBasket 2025” organizēšana valsts ekonomikai radīja papildus naudas līdzekļus 52,3 miljonu apmērā. Pēc veiktā koeficienta aprēķina noskaidrots, ka par katru valsts piešķirto eiro tā nopelnījusi 5,3 eiro. Valsts līdzfinansējums “EuroBasket 2025” sarīkošanai bija 9,956 miljoni, un vēl ar 1,6 miljoniu eiro pienesumu nāca talkā Rīgas dome. Pirms finālturnīra tiesību iegūšanas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras ieskatā pienesums ekonomikai tika lēsts ap 90 miljoniem eiro.
Latvijas un Lietuvas basketbola spēles diena: atmosfēra ārpus un iekšpus arēnas
Sestdien, 6. septembrī, Latvijas basketbolisti ar dueli pret dienvidu kaimiņiem lietuviešiem spēkojās 2025. gada Eiropas čempionāta astotdaļfinālā, kurā Latvijas ...
“EuroBasket2025 veiksmīgā sarīkošana bija lielas komandas darbs. Konstruktīvā sadarbība ar valdību un Rīgas domi, sadarbības partneru atsaucība, organizatoru komandas profesionalitāte, brīvprātīgo palīgu un “6. spēlētāja” entuziasms – visiem kopā izdevās radīt neaizmirstamu basketbola svētku gaisotni. To novērtēja gan Starptautiskās Basketbola federācijas pārstāvji, gan Latvijas viesi. Prieks, ka objektīvie skaitļi apstiprina mūsu pārliecību, ka šādi pasākumi ir ne tikai interesanti un prestiži, bet arī finansiāli izdevīgi valstij un rīkotājiem,” uzsver Kaspars Cipruss.
Savukārt īsi pēc turnīra beigām organizatori atklāja, ka “EuroBasket 2025” spēles kopumā klātienē noraudzījušies vairāk nekā 195 tūkstoši fanu. Vidēji katru spēli noraudzījās ap 6300 līdzjutēju. Toreiz Kaspars Cipruss pauda, ka, ja būs peļņa, tad to novirzīs jaunatnes basketbola attīstībai. "Primāri nopelnīto ieguldīsim jaunatnē - reģionu izlasēs, Ekselences centrā, tiesnešu programmās, LJBL. Valsts mums palīdz ar jaunatnes izlašu finansējumu," atklāja Cipruss.
Ja 2025. gada turnīra cipari jāsalīdzina ar 2015. gada, kad Rīgā tika organizēta "EuroBasket" grupas norise, tad toreiz veiktajā pētījumā secināja, ka pasākums Latvijas ekonomikā ienesa kopumā vairāk nekā 15,391 miljonu eiro. Ārvalstu apmeklētāji valsts ekonomikā ienesa 10,173 miljonus eiro, tostarp lielākā pozīcija bija saistīta ar naktsmītņu izmaksām 6,343 miljonu eiro apmērā. Valsts atbalsts "EuroBasket 2015" rīkošanai toreiz veidoja 1,77 miljonus eiro, bet tiešā veidā valsts budžetā nodokļos saistībā ar šo pasākumu tika iekasēti vairāk nekā 2,245 miljoni eiro.
Pētījuma autori norāda, ka "EuroBasket 2015" Rīgā apmeklēja aptuveni 140 000 cilvēku, no kuriem 86 000 vēroja spēles klātienē arēnā, tostarp ārvalstu apmeklētāju īpatsvars veidoja 55%. Papildus apmeklētību stimulēja arī specializētās fanu teltis - lietuviešu fanu telti apmeklēja 15 000, igauņu fanu telti - 9700, bet pasākumam pie Brīvības pieminekļa sekoja līdzi apmēram 27 000 līdz 30 000 cilvēku.
2025. gada Eiropas čempionātā triumfēja Vācija, kas aizraujošā finālā pieveica Turciju. Bronzu izcīnīja Grieķija. Latvijas basketbola izlase izstājās pēc astotdaļfināla. Nākamais Eiropas čempionāts Spānijā, Slovēnijā, Igaunijā un Grieķijā gaidāms pēc četriem gadiem, 2029. gadā.
"EuroBasket" čempionu svinības Rīgā, Frankfurtē un lidmašīnā
Pirmdien, 15. septembrī, ar līgumreisu no Rīgas Vācijas pilsētā Frankfurtē ieradās 2025. gada Eiropas čempioni basketbolā, Vācijas izlase, kuru sagaidīja ...