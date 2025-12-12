Krievijas un Baltkrievijas jaunie volejbolisti varēs atgriezties starptautiskajās sacensībās.
Citi sporta veidi
Šodien 18:15
Krievijas un Baltkrievijas jaunieši volejbolā varēs startēt ar valsts simboliku
Starptautiskajās volejbola sacensībās ar savas valsts simboliku varēs atgriezties abu agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas komandas, piektdien pavēstīja Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB).
Krievijas un Baltkrievijas jauniešu volejbola komandas varēs atgriezties sacensībās sākot ar 2026. gada janvāri.
FIVB norāda, ka šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) paziņoja par rekomendācijām sacensībās atļaut startēt Krievijas un Baltkrievijas jauno sportistu vienībām.
"FIVB joprojām ir dziļi nobažījusies par Ukrainā notiekošo karu un stingri nosoda jebkāda veida vardarbību. Mēs ceram, ka pēc iespējas ātrāk izdosies panākt mierīgu risinājumu, un turpinām sniegt atbalstu Ukrainas volejbola kopienai," teikts FIVB paziņojumā.
Tāpat FIVB atgādināja, ka pieaugošo sacensībās Krievijas un Baltkrievijas komandām joprojām būs liegts piedalīties.