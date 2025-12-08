Balinskis guvis savus pirmos vārtus šosezon, palīdzot "Panthers" nodrošināt uzvaru. VIDEO
Latviešu aizsargs Uvis Jānis Balinskis Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta mačā guvis vārtus, palīdzot Floridas "Panthers" komandai ar 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) pārspēt Ņujorkas "Islanders" vienību.
Balinskis spēlēja 17 minūtes un 30 sekundes, izpildīja trīs metienus vārtu rāmī, no kuriem viens bija precīzs, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pazaudēja vienu ripu un nopelnīja pozitīvu lietderības koeficientu +2. Šajā sezonā Balinskis laukumā devies 19 mačos, kuros iekrājis piecus (1+4) rezultativitātes punktus, sešas soda minūtes un pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Tieši Balinskis svētdienas spēlē 13. minūtē ar metienu no zilās līnijas atklāja spēles rezultātu, bet otrā perioda astotajā minūtē Kārters Verhegī panāca 2:0 mājinieku labā. Divas minūtes vēlāk Metjū Barzals vienus vārtus viesiem atguva, tomēr turpinājumā precīzi metieni padevās tikai "Panthers" hokejistiem.
Uvis Balinskis gūst savus pirmos vārtus šosezon! 🚨🇱🇻 pic.twitter.com/pFGMWMKjF9— NHL Latvija (@Latvija_NHL) December 7, 2025
Spēles 54. minūtē Sets Džounss uz tablo iededza 3:1, bet 58. minūtē Sems Reinharts ar metienu tukšos vārtos panāca beigu rezultātu 4:1. "Panthers" ar 30 punktiem 28 spēlēs ieņem 13. vietu Austrumu konferencē un nākamo spēli aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Jūtas "Mammoth" hokejistiem.