Brazīlietes triumfē pirmajā telpu futbola Pasaules kausa izcīņā sievietēm
foto: ZUMAPRESS.com
Brazīlijas izlase gavilē par izcīnīto Pasaules kausu telpu futbolā
Futbols

Brazīlietes triumfē pirmajā telpu futbola Pasaules kausa izcīņā sievietēm

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Brazīlijas izlase svētdien Filipīnās kļuva par vēsturē pirmo Pasaules kausa ieguvēju telpu futbolā sievietēm. Finālspēlē brazīlietes ar rezultātu 3:0 (1:0) pārspēja Portugāli.

Brazīlietes triumfē pirmajā telpu futbola Pasaules...

Spēles pirmos un arī uzvaru nesošos vārtus guva Emīlija Markondisa, kura ar septiņiem precīziem sitieniem bija turnīra ražīgākā spēlētāja. Emīlija arī saņēma turnīra vērtīgākās spēlētājas balvu.

Brazīlietes ar 43 uzvarām pēc kārtas ir rekordistes, šajā panākumu sērijā gūstot 303 un ielaižot tikai 17 vārtus.

Spēlē par bronzas medaļām Spānija ar 5:1 (1:0) uzvarēja Argentīnu.

Pirmajā Pasaules kausa finālturnīrā piedalījās 16 izlases no sešām konfederācijām. Vīriešiem Pasaules kausa izcīņa norisinājusies desmit reizes.

Tēmas

Brazīlijas futbola izlasePortugāles futbola izlaseSpānijas futbola izlaseArgentīnas futbola izlasePasaules kauss futbolā

Citi šobrīd lasa