Brazīlijas izlase gavilē par izcīnīto Pasaules kausu telpu futbolā
Futbols
Šodien 18:52
Brazīlietes triumfē pirmajā telpu futbola Pasaules kausa izcīņā sievietēm
Brazīlijas izlase svētdien Filipīnās kļuva par vēsturē pirmo Pasaules kausa ieguvēju telpu futbolā sievietēm. Finālspēlē brazīlietes ar rezultātu 3:0 (1:0) pārspēja Portugāli.
Spēles pirmos un arī uzvaru nesošos vārtus guva Emīlija Markondisa, kura ar septiņiem precīziem sitieniem bija turnīra ražīgākā spēlētāja. Emīlija arī saņēma turnīra vērtīgākās spēlētājas balvu.
Brazīlietes ar 43 uzvarām pēc kārtas ir rekordistes, šajā panākumu sērijā gūstot 303 un ielaižot tikai 17 vārtus.
Spēlē par bronzas medaļām Spānija ar 5:1 (1:0) uzvarēja Argentīnu.
Pirmajā Pasaules kausa finālturnīrā piedalījās 16 izlases no sešām konfederācijām. Vīriešiem Pasaules kausa izcīņa norisinājusies desmit reizes.