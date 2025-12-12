Jānis Jaks jubilejas spēlē Latvijas izlasē kļūst par mača varoni; papildlaikā diemžēl zaudējums
Latvijas vīriešu hokeja izlase piektdien Banska Bistricā "Kaufland" kausa otrajā mačā ar rezultātu 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) papildlaikā zaudēja Slovākijas valstsvienībai.
Latvijas izlases labā vārtus guva Renārs Krastenbergs un Jānis Jaks. Vārtos Ivars Punnenovs pamatlaikā atvairīja 44 no 46 metieniem, tiekot atzīts par labāko spēlētāju Latvijas izlasē.
Pirmā perioda pirmspēdējā minūtē Krastenbergs ar spēka spēli ieguva ripu un pēc slidojuma pāri zonām meta to vārtos, panākdams 1:0.
Otrajā trešdaļā Patrikam Hrehorčākam izdevās pārspēt Punnenovu, kuram bija jāiztur daudz mājinieku metienu, bet nākamā perioda vidū 2:1 ar metienu no tuvas distances panāca Matūšs Sukels.
Pamatlaika pēdējās minūtēs viesi nomainīja Punnenovu pret sesto laukuma spēlētāju, un piecas sekundes pirms pamatlaika beigām pēc Jaka metiena ripa nonāca vārtos - 2:2. Papildlaika trešajā minūtē Hrehorčāks izrāva mājiniekiem uzvaru.
Ceturtdien pirmajā mačā Latvija ar 4:0 pārspēja Norvēģiju. Latvijas izlases labā vārtus guva Deniss Smirnovs, Rihards Melnalksnis, Roberts Bukarts un Kristaps Zīle.
Arī slovāki trešdien uzvarēja norvēģus, gūstot panākumu ar 7:4.
Latvijas izlases sastāvā šajā turnīrā ir iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 12 uzbrucēji, kuru vidū šoreiz nav komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa.
Latvijas hokeja izlase pārbaudes turnīra otrajā mačā pret Slovākiju
Latvijas vīriešu hokeja izlase piektdien Banska Bistricā "Kaufland" kausa otrajā mačā ar rezultātu 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) papildlaikā zaudēja ...
Jau ziņots, ka traumu dēļ komandai turnīrā nepalīdzēs sākotnēji izsauktais aizsargs Ralfs Freibergs, kā arī uzbrucēji Toms Andersons, Raimonds Vītoliņš, Haralds Egle un Rodžers Bukarts.
Latvijas izlasei šis turnīrs ir pēdējais pārbaudījums pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā d'Ampeco.
Vītoliņam turnīrā palīdzēs treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals");
aizsargi - Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis (bez kluba), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU).