SOK piekāpjas agresorvalstīm: rekomendē atļaut Krievijas un Baltkrievijas jaunajiem sportistiem atgriezties sacensībās ar savas valsts simboliku
Kamēr Krievija ar Baltkrievijas atbalstu turpina slepkavot Ukrainā, agresorvalstu karogus pasaules sporta forumos nāksies redzēt aizvien biežāk (foto: Scanpix / Reuters)
Citi sporta veidi

SOK piekāpjas agresorvalstīm: rekomendē atļaut Krievijas un Baltkrievijas jaunajiem sportistiem atgriezties sacensībās ar savas valsts simboliku

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) rekomendē sporta federācijām ļaut sacensībās atgriezties agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas jauniešu komandām un individuālo sporta veidu pārstāvjiem ar savas valsts simboliku, ceturtdien paziņoja SOK.

SOK piekāpjas agresorvalstīm: rekomendē atļaut Kri...

SOK jau pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs ļāva abu agresorvalstu sportistiem iegūt neitrālo atlētu statusu un sacensties bez savas valsts simbolikas zem neitrāla karoga, kā arī tikai individuālās disciplīnās.

"Sportistiem ir pamattiesības piekļūt sportam visā pasaulē un sacensties bez politiskas iejaukšanās vai valdības organizāciju spiediena," teikts SOK paziņojumā, iesakot ļaut jaunajiem sportistiem un komandām atgriezties starptautiskajās sacensībās ar savas valsts simboliku.

Neskatoties uz SOK rekomendāciju, gala vārds ir sporta veidu federācijām, un rekomendācijas attiecas tikai uz jauniešu komandām, saglabājot iepriekšējos ierobežojumus visām pieaugušo komandām un individuālo sporta veidu pārstāvjiem.

SOK paziņojumā norādīts, ka Krievijas un Baltkrievijas jaunie sportisti varētu startēt nākamgad Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, taču, ja SOK saglabās Krievijas Olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, tad sportisti varēs piedalīties tikai neitrālā statusā.

Tēmas

KrievijaBaltkrievijaStarptautiskā Olimpiskā komitejaStarptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK)

Citi šobrīd lasa