SOK piekāpjas agresorvalstīm: rekomendē atļaut Krievijas un Baltkrievijas jaunajiem sportistiem atgriezties sacensībās ar savas valsts simboliku
Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) rekomendē sporta federācijām ļaut sacensībās atgriezties agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas jauniešu komandām un individuālo sporta veidu pārstāvjiem ar savas valsts simboliku, ceturtdien paziņoja SOK.
SOK jau pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs ļāva abu agresorvalstu sportistiem iegūt neitrālo atlētu statusu un sacensties bez savas valsts simbolikas zem neitrāla karoga, kā arī tikai individuālās disciplīnās.
"Sportistiem ir pamattiesības piekļūt sportam visā pasaulē un sacensties bez politiskas iejaukšanās vai valdības organizāciju spiediena," teikts SOK paziņojumā, iesakot ļaut jaunajiem sportistiem un komandām atgriezties starptautiskajās sacensībās ar savas valsts simboliku.
Neskatoties uz SOK rekomendāciju, gala vārds ir sporta veidu federācijām, un rekomendācijas attiecas tikai uz jauniešu komandām, saglabājot iepriekšējos ierobežojumus visām pieaugušo komandām un individuālo sporta veidu pārstāvjiem.
SOK paziņojumā norādīts, ka Krievijas un Baltkrievijas jaunie sportisti varētu startēt nākamgad Jaunatnes olimpiskajās spēlēs, taču, ja SOK saglabās Krievijas Olimpiskās komitejas diskvalifikāciju, tad sportisti varēs piedalīties tikai neitrālā statusā.