Latvijas hokejisti pēdējā trešdaļā "salauž" norvēģus, vareni sākot pēdējo turnīru pirms olimpiskajām spēlēm
Latvijas vīriešu hokeja izlase ceturtdien Banska Bistricā "Kaufland" kausa pirmajā mačā izcīnīja panākumu. Latvijas hokejisti ar 4:0 (0:0, 1:0, 3:0) pārspēja Norvēģiju.
Latvijas izlases labā vārtus guva Deniss Smirnovs, Rihards Melnalksnis, Roberts Bukarts un Kristaps Zīle.
Otrās trešdaļas izskaņā Smirnovs no tuvas distances mēģināja nogādāt ripu pretinieku vārtos, taču, kad vārtsarga slida bija virs ripas, spēle tika apstādināta. Pēc tam tiesneši devās pārbaudīt video atkārtojumu, kurā saskatīja, ka ripa šķērsojusi vārtu līniju, un 35. minūtē Latvijas izlase izvirzījās vadībā.
Savukārt trešajā periodā pēc Markusa Komula metiena pa norvēģu vārtiem Melnalksnis bija pirmais pie atlēkušās ripas, nogādājot to pretinieku vārtos un 47. minūtē dubultojot Latvijas pārsvaru.
Mazāk kā trīs minūtes līdz pamatlaika beigām Jānis Jaks izpildīja metienu, ripas trajektoriju pielaboja Roberts Bukarts, palīdzot ripai trešo reizi nonākt Norvēģijas vārtos, bet minūti vēlāk vairākumā vēl vārtus guva Zīle.
Latvijas izlases vārtus sargāja Ēriks Vītols, kurš atvairīja 13 pretinieku metienus un aizvadīja "sauso" spēli, kā arī tika atzīts par labāko spēlētāju Latvijas valstsvienības rindās.
Piektdien Harija Vītoliņa vadītā komanda tiksies ar Slovākiju.
Uzvarētājs tiks noskaidrots apļa turnīrā.
Latvijas izlases sastāvā šajā turnīrā ir iekļauti trīs vārtsargi, astoņi aizsargi un 12 uzbrucēji, kuru vidū šoreiz nav komandas kapteiņa Kaspara Daugaviņa.
Jau ziņots, ka traumu dēļ komandai turnīrā nepalīdzēs sākotnēji izsauktais aizsargs Ralfs Freibergs, kā arī uzbrucēji Toms Andersons, Raimonds Vītoliņš, Haralds Egle un Rodžers Bukarts.
Latvijas izlasei šis turnīrs būs pēdējais pārbaudījums pirms 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm Milānā-Kortīnā d'Ampeco.
2022. gadā "Kaufland" kausā Latvija papildlaikā ar 4:3 pārspēja Norvēģiju un ar 1:6 zaudēja Slovākijai. 2023. gadā Latvija ar 5:0 pārspēja Norvēģiju, bet ar 0:3 piekāpās Slovākijai. Pirms gada Latvija ar 3:0 pārspēja norvēģus un ar 1:2 zaudēja Slovākijai.
Vītoliņam turnīrā palīdzēs treneri Lauris Dārziņš, Sandis Ozoliņš, Raimonds Vilkoits un Peteri Nummelins, vārtsargu treneris Artūrs Irbe un fiziskās sagatavotības treneris Ēriks Visockis.
Latvijas izlases sastāvs:
vārtsargi - Ivars Punnenovs (Rapersvilas-Jonas "Lakers", Šveice), Ēriks Vītols ("Banska Bistrica", Slovākija), Jānis Voris (Kijivas "Capitals");
aizsargi - Jānis Jaks, Roberts Mamčics (abi - Karlovi Varu "Energie", Čehija), Markuss Komuls (Litvīnovas "Verva", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygri", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Nauris Sējējs (Kisnahtas "Lions", Šveice), Sandis Smons ("Chur", Šveice), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija);
uzbrucēji - Roberts Cjunskis ("Sierre", Šveice), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Miks Indrašis (bez kluba), Roberts Bukarts (Feldkirhes "Pioneers Vorarlberg", Austrija), Rihards Bukarts (bez kluba), Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Rūdolfs Polcs ("Anglet", Francija), Kārlis Ozoliņš ("Liepājas hokeja komanda"), Rihards Melnalksnis ("Chur", Šveice), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU).