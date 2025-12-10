Pēc miera balvas pasniegšanas Donaldam Trampam krustugunīs nonāk FIFA prezidents
Futbola organizācijas FIFA Ētikas komisijai ir lūgts izvērtēt tās prezidenta Džanni Infantino darbības, kurš, piešķirot jauno balvu ASV prezidentam Donaldam Trampam, ir pārkāpis pašas organizācijas noteikumus par politiskās neitralitātes ievērošanu.
FIFA izveidoja jauno Miera balvu, ar kuru vēlas novērtēt to personu milzīgos centienus, kuri apvieno cilvēkus, sniedzot cerību nākamajām paaudzēm. FIFA paziņoja, ka balva tiks pasniegta katru gadu "līdzjutēju vārdā no visas pasaules". Kā pirmais šo balvu ieguva ASV prezidents Donalds Tramps, to viņam pasniedzot 2026. gada Pasaules kausa izlozes ceremonijā. Tramps pavēstīja, ka FIFA miera balva ir "viens no lielākajiem apbalvojumiem manā dzīvē". Apbalvojums gan izsaucis kritiku, jo Donalds Tramps savas otrās prezidentūras sākuma laikā nav slēpis vēlmi iegūt Nobela miera prēmiju.
Tomēr ne visi ir mierā ar to, ka FIFA pasniegusi balvu ASV prezidentam. Cilvēktiesību grupa "FairSquare" ir vērsusies FIFA ar sūdzību, atklājot pašas organizācijas ētikas koda vismaz četru punktu pārkāpumus, kurus ar šo miera balvas pasniegšanu Trampam pārkāpis esošais prezidents. FIFA ētikas kodā paudusi, ka ievēro politisko neitralitāti, bet, pēc "FairSquare" interpretācijas, pasniedzot balvu Trampam, tā pārkāpusi konkrēto neitralitāti. "Balvas pasniegšana esošam prezidentam ir FIFA ētikas normu pārkāpums par politisko neitralitāti. FIFA prezidentam nav vienpusēju tiesību diktēt organizācijas misiju, stratēģisko virzienu, politiku un vērtības." Tā arī pieprasa, lai Ētikas komiteja "izmeklētu apstākļus, kas saistīti ar lēmumu ieviest un piešķirt FIFA Miera balvu, un to atbilstību FIFA procedūras noteikumiem". FIFA pagaidām par saņemto sūdzību un potenciālo Ētikas komitejas izmeklēšanu neko nav publiski komentējusi.
Attiecībā uz šo balvu FIFA jau iepriekš saņēmusi vēstules no citām organizācijām. Tā, piemēram, organizācija "Human Rights Watch" pieprasīja informāciju par procesu un kritērijiem, ko piemēro FIFA pirms tās pirmās miera balvas pasniegšanas. Vēstule tika nosūtīta 11. novembrī ar atbildes sniegšanas termiņu līdz 20. novembrim, taču FIFA organizācijai nemaz neatbildēja.
Ētikas komitejai ir izmeklēšanas un tiesu palātas. Tajā ir pārstāvniecība no Ruandas, Ķīnas, Kanādas, Malaizijas, Grieķijas, Kenijas, Argentīnas, Vanuatu un Panamas. Deviņu cilvēku komiteju vada ruandietis Martins Ngoga, kurš ir arī Ruandas pastāvīgais pārstāvis Apvienoto Nāciju Organizācijā. Sankcijas par jebkuru FIFA noteikumu un regulējumu pārkāpumiem var ietvert brīdinājumu, rājienu, naudas sodu, atbilstības apmācību un aizliegumu piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs.
Džanni Infantino kļuvis par skaļu Donalda Trampa atbalstītāju. Viņš publiski atklājis, ka prezidents Tramps var vienmēr paļauties uz Infantino atbalstu, bet šī gada oktobrī pat atklāja, ka Tramps ir pelnījis saņemt Nobela miera prēmiju. "Mums visiem vajadzētu atbalstīt Trampu, jo tas, ko viņš dara ASV, izskatās labi," vēl novembrī atklāja Infantino.
Infantino FIFA prezidenta amatu ieņem kopš 2016. gada un bieži ticis kritizēts. 2018. gadā Pasaules kausa finālturnīrs notika Krievijā, no šīs valsts prezidenta Vladimira Putina viņam saņemot draudzības ordeni. 2022. gada Pasaules kauss notika Katarā, kur uzmanības centrā bija cilvēktiesību pārkāpumi, savukārt lielā karstuma dēļ finālturnīrs pirmo reizi notika ziemā. Viņš arī bija nozīmīgs faktors, kāpēc 2034. gada FIFA Pasaules kausa rīkošanas tiesības piešķīra Saūda Arābijai, kā arī viņa vārdu uzsāka iegravēt uz FIFA klubu Pasaules kausu, kuru pēc vienību paplašināšanas skaļi kritizēja spēlētāju arodbiedrības.