NBA pirmais atklātais geju spēlētājs Džeisons Kolinss atklāj briesmīgu vēsti
Satriecošu ziņu pavēstījis NBA pirmais atklātais geju spēlētājs Džeisons Kolinss. Pirms dažiem mēnešiem viņš atklāja, ka cīnās ar smadzeņu audzēju, bet tagad atzinis, ka situācija ir bēdīga.
2013. gadā Kolinss kļuva par pirmo NBA spēlētāju, kurš atzinās savā netradicionālajā seksuālajā orientācijā ar atklātu vēstuli žurnālā “Sports Illustrated”. 47 gadus vecā Kolinsa basketbolista karjera ilga 13 sezonas, kuru laikā viņš pārstāvēja sešas komandas, bet 2002. un 2003. gadā sasniedza NBA finālu ar Ņūdžersijas “Nets”. Spēlētāja karjeru viņš noslēdza 2014. gadā.
Šā gada septembrī Kolinsa ģimene atklāja, ka viņam diagnosticēts smadzeņu audzējs un sāksies ārstēšana. Tagad Kolinss publiskojis bēdīgāku ainu — viņam ir glioblastoma 4. stadijā.
“Pirms dažiem mēnešiem mana ģimene izplatīja īsu paziņojumu, ka man ir smadzeņu audzējs. Tas bija vienkāršs, bet apzināti nenoteikts,” viņš rakstīja vēstulē ESPN. “Taču tagad ir pienācis laiks, lai cilvēki dzirdētu tieši no manis. Man ir 4. stadijas glioblastoma — viena no nāvējošākajām smadzeņu vēža formām. Tā attīstījās neticami ātri.”
Sportists norādīja, ka pirmos simptomus sajuta augustā, kad ar savu partneri Bransonu Grīnu devās uz ASV atklāto tenisa čempionātu. “Augustā mums bija jālido uz “US Open” gluži kā katru gadu, bet tad, kad mašīna atbrauca, lai mūs vestu uz lidostu, es absolūti nebiju gatavs. Pirmo reizi gadu desmitu laikā mēs nokavējām reisu, jo es nespēju pietiekami koncentrēties, lai sakravātu mantas.
Kad viņš devās uz datortomogrāfiju, viņam jau pēc dažām minūtēm ieteica vērsties pie speciālista. “Manā dzīvē ir bijis pietiekami daudz datortomogrāfijas izmeklējumu, un es zinu, ka tie notiek ilgāk par piecām minūtēm. Tātad tam, ko tehniķis ieraudzīja pirmajos attēlos, bija jābūt nopietnam.”
“Iedomājieties briesmoni ar taustekļiem, kas izplešas zem manām smadzenēm, un tas ir beisbola bumbiņas platumā,” viņš pavēstīja. “Biopsija atklāja, ka manam audzējam ir 30% augšanas faktors, kas nozīmē, ka ja netiktu veikta ārstēšana, dažu nedēļu laikā audzējs izaugtu tik liels, ka tam vairs nebūtu vietas, un es, visticamāk, nomirtu sešu nedēļu līdz triju mēnešu laikā.”
“Mēs mēģināsim to ārstēt agresīvi, tādos veidos, kādos tas nekad nav ārstēts: ar starošanu, ķīmijterapiju un imūnterapiju, kas joprojām tiek pētīta, bet ir viens no daudzsološākajiem vēža ārstēšanas virzieniem šāda veida vēzim,” sportists nezaudē cerību. “Tā kā mans audzējs nav operējams, ja izmantotu tikai “standarta ārstēšanu” — starošanu un temozolomīdu (TMZ) — vidējā prognoze būtu tikai 11 līdz 14 mēneši. “Ja tas ir viss man atvēlētais laiks, es labāk to pavadu, izmēģinot ārstēšanu, kas kādreiz varētu kļūt par jaunu ārstēšanas standartu visiem.”