AHL viens no labākajiem snaiperiem Eduards Tralmaks izceļas jau otro spēli pēc kārtas
Latvijas uzbrucējs Eduards Tralmaks svētdien guva vārtus Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā un sekmēja Grendrepidsas "Griffins" komandas uzvaru.
"Griffins" viesos ar rezultātu 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) pārspēja Toronto "Marlies", un otro dienu pēc kārtas vienu ripu mājinieku vārtos nogādāja Tralmaks. Latviešu uzbrucējs trešā perioda desmitajā sekundē no vārtu priekšas guva savas komandas trešos vārtus, panākdams 3:0. Kopumā viņam divi metieni pa vārtiem, kā arī divas soda minūtes un pozitīvs lietderības koeficients +1.
Tralmaks šosezon 21 mačā guvis 12 vārtus un atdevis divas rezultatīvas piespēles. Latviešu uzbrucējs ir ceturtais labākais vārtu guvējs līgā. Ar 17 vārtiem līgas labākais snaiperis ir Džons Lenards, 15 vārtus guvis Artūrs Kalijevs, bet 13 - Kvins Hatsons. Jāmin, ka līgas labākais vārtu guvējs Lenards ir Tralmaka komandas biedrs.
Citās spēlēs zaudējumus piedzīvoja latviešu uzbrucēju Dana Ločmeļa un Anrī Ravinska pārstāvētās komandas. Ločmelis un Providensas "Bruins" savā laukumā ar 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) piekāpās Springfīldas "Thunderbirds", bet Ravinskis ar Ebotsfordas "Canucks" savā laukumā ar 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) atzina Alentaunas "Lehigh Valley Phantoms" komandas pārākumu. Ločmelis zaudētajā spēlē izpildīja piecus metienus pa vārtiem un nopelnīja negatīvu lietderības koeficientu -2, bet Ravinskis pēc piecu maču izlaišanas atgriezās laukumā, tomēr statistikas ailītēs neatzīmējās.
AHL Rietumu konferencē "Griffins" ar 39 punktiem 21 mačā ir līderi, savukārt "Bruins" ar 34 punktiem 22 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē. Pagājušās sezonas čempioni "Canucks" ar 14 punktiem 24 spēlēs ieņem pirmspēdējo, 16. vietu Rietumu konferencē.